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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие 
9 ноября 2017, 09:04
7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.

7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 

7 ноября 2017, 10:01
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта

В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта

В субботу, 4 ноября, в центре Самары, в связи с празднованием Дня народного единства с 10 часов утра до 22:00 будет ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии. Остановка и стоянка транспорта там будет запрещена с 18 часов 3 ноября и 

30 октября 2017, 11:54
На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).

Напомним, на установку 11 светофоров был 
26 октября 2017, 09:35
Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе

Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе

Сейчас на въезде в город со стороны Кировского моста стоять приходится долго. Шестиполосное сооружение упирается в узкую проезжую часть проспекта Кирова - тут всего 2 полосы.  Между тем стоимость строительства Кировского мостового перехода составила порядка 12 миллиардов рублей. Его пропускная 

27 июня 2017, 03:26
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
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