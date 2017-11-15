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В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»
В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие …
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9 ноября 2017, 09:04
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7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта
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7 ноября 2017, 10:01
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В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского
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3 ноября 2017, 11:45
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В Самаре 4 ноября ограничат движение транспорта
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30 октября 2017, 11:54
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На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры
В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).
Напомним, на установку 11 светофоров был …
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26 октября 2017, 09:35
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Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе
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27 июня 2017, 03:26
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Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек
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25 апреля 2017, 01:44
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17