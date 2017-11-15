Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.

7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 …