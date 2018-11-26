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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.

"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят 
26 ноября 2018, 08:57
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 
26 ноября 2018, 05:29
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре

В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре

В селе Старопохвистнево в Самарской области произошла дорожная авария. В ДТП погибла 78-летняя женщина, а автомобилист, сбивший пенсионерку, скрылся с места происшествия. Когда правоохранители осмотрели место аварии, то изъяли осколки от разбитой фары и декоративную накладку на фару, похожую на 
26 ноября 2018, 10:54
«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Как уже сообщала ТЕРРА, полмесяца назад в Самаре разгорелся резонансный скандал из-за парковки у филармонии. Горожан после концерта Сергея Войтенко ждал неприятный сюрприз. Их личные автомобили были эвакуированы на основании того, что парковка на прилегающих улицах организована по четным и 
25 ноября 2018, 04:04
В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta

В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta

Вчера, 24 ноября, около 23 часов в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского случилась авария. Там столкнулись Porsche Panamera Turbo S и Lada Vesta.
 
По словам очевидцев, автомобилист на «крутой тачке» не справился с управлением и его 
25 ноября 2018, 03:22
4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе

4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе

Сегодня, 24 ноября, на перекрёстке Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной произошло ДТП с участием общественного транспорта.
 
Автобус ЛиАз, двигаясь в сторону «Парк Хауса», столкнулся с трамваем, который ехал по 11-му маршруту. От удара вагон сошёл с рельс, а лобовое 
24 ноября 2018, 04:34
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