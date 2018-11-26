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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
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26 ноября 2018, 09:03
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В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона
Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.
"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят …
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26 ноября 2018, 08:57
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В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 …
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26 ноября 2018, 05:29
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В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки
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26 ноября 2018, 05:23
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В Самарской области водителя, который сбил насмерть пенсионерку, вычислили по фаре
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26 ноября 2018, 10:54
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«Нет на них управы!» От Самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
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25 ноября 2018, 04:04
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В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta
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25 ноября 2018, 03:22
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4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе
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24 ноября 2018, 04:34