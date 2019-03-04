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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту
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15 февраля 2019, 08:50
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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В Самаре вечером на мороз выгнали ребенка из автобуса из-за несработавшего проездного
Жители Самары пожаловались в твиттер гордепартамента транспорта на кондуктора, высадившего школьника вечером на мороз. Неприятная ситуации произошла вчера 2 января в 20:40.
«Ребёнка высадила кондуктор 66 автобуса на остановке Молодёжный переулок, мотивируя это тем, что безлимитный проездной билет …
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3 января 2019, 04:03
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В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей
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23 октября 2018, 08:31
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В самарском трамвае №25 скончался кондуктор, есть фото
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5 ноября 2016, 10:13
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Из общественного транспорта Самары хотят убрать кондукторов
Вопрос введения в общественном транспорте Самары «безкондукторного проезда» обсудили в городской администрации на заседании комиссии по противодействию коррупции. Это связано с тем, что выявлены случаи взимания денег кондуктором без обилечивания пассажиров. Нарушители установлены и привлечены к административной ответственности.
Новую систему …
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4 апреля 2016, 10:06
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Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы
Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан …
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12 декабря 2015, 06:30
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В блогах: Дептранс следит за тобой
Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека …
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12 октября 2015, 09:28
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В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет
При городском департаменте транспорта начнет работу общественный совет. В настоящее время идет формирование его состава. Приглашены эксперты и ветераны транспортной отрасли, а также активные жители Самары. Они будут принимать участие в решении вопросов, связанных с работой городского общественного транспорта. Планировать …
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5 октября 2015, 02:16
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В Самаре объединяют два департамента – транспорта и промышленной политики
В городской администрации сообщили о реорганизации двух ведомств – департамента транспорта и департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства. Их объединяют. Новое ведомство, которое появится в ноябре, будет носить название «департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» (сокращенно ДППТПП). В …
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8 сентября 2015, 01:39
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