В Самаре объединяют два департамента – транспорта и промышленной политики В городской администрации сообщили о реорганизации двух ведомств – департамента транспорта и департамента по промышленной политике и поддержке предпринимательства. Их объединяют. Новое ведомство, которое появится в ноябре, будет носить название «департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» (сокращенно ДППТПП). В …