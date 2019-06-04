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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента
Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по …
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4 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
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4 июня 2019, 10:09
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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Отделался шишкой на лбу: В больнице Семашко огромный кусок штукатурки рухнул на пациента
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2 июня 2019, 02:38
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за случаев заражения детсадовцев гепатитом А
В столице 63-го региона началась доследственная проверка информации о заражении шести воспитанников детского сада № 306 на улице Нагорной в Кировском районе гепатитом А. Как ранее писала «ТЕРРА», дети попали в больницу, в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия.
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1 апреля 2019, 01:28
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
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20 марта 2018, 11:19
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12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в самарской больнице Семашко
На место «ЧП» сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб. Как оказалось, мальчик решил просто пошутить.
Вчера, 23 февраля, днем в чрезвычайные подразделения Самары поступило сообщение о захвате заложников в городской больнице имени Семашко, передает Волга Ньюс …
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24 февраля 2018, 03:44
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов
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12 октября 2016, 10:30
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Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют
Следствие не обнаружило состава преступления в деяниях сотрудников детского отделения больницы им. Семашко. В связи с этим уголовное дело будет закрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня, 23 апреля, руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.
Обоснованность решения о закрытии …
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23 апреля 2014, 05:28
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