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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Материалы по теме:

Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
4 июня 2019, 12:08
Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по 
4 июня 2019, 11:36
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
4 июня 2019, 11:16
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, что клуб собирается предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову.
 
- Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что 
4 июня 2019, 10:09
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
Отделался шишкой на лбу: В больнице Семашко огромный кусок штукатурки рухнул на пациента

Отделался шишкой на лбу: В больнице Семашко огромный кусок штукатурки рухнул на пациента

В ночь с 31 мая на 1 июня в больнице Семашко города Самары обвалился потолок, прямо на больного. Упал огромный кусок штукатурки. Пациент не пострадал. Можно утверждать, родился в рубашке. Мужчина отделался шишкой на лбу.
 
Крыша в корпусе течет 
2 июня 2019, 02:38
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за случаев заражения детсадовцев гепатитом А

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за случаев заражения детсадовцев гепатитом А

В столице 63-го региона началась доследственная проверка информации о заражении шести воспитанников детского сада № 306 на улице Нагорной в Кировском районе гепатитом А. Как ранее писала «ТЕРРА», дети попали в больницу, в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. 
 
- Выясняются 
1 апреля 2019, 01:28
Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в 
18 февраля 2019, 04:59
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в самарской больнице Семашко

12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в самарской больнице Семашко

На место «ЧП» сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб. Как оказалось, мальчик решил просто пошутить.

Вчера, 23 февраля, днем в чрезвычайные подразделения Самары поступило сообщение о захвате заложников в городской больнице имени Семашко, передает Волга Ньюс 
24 февраля 2018, 03:44
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Суд удовлетворил иск мужа роженицы, погибшей в больнице им. Семашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в конце прошлого года Советский районный суд Самары признал виновной в причинении 

12 октября 2016, 10:30
Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют

Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют

Следствие не обнаружило состава преступления в деяниях сотрудников детского отделения больницы им. Семашко. В связи с этим уголовное дело будет закрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня, 23 апреля, руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.
Обоснованность решения о закрытии 
23 апреля 2014, 05:28
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