Специалисты проанализировали ситуацию со стоимостью недвижимости в Самаре. Выяснилось, что в сентябре квадратный метр в новостройках подешевел на 6,39%, или на 3251 рубль. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Нины Шумковой, это связано с компенсацией резкого роста цен в июле - августе. Эксперты изучили 1375 объявлений о продаже квартир в сданных в эксплуатацию новых домах и зданиях высокой степени готовности.
Больше всего в городе продают «однушек» - 794 квартиры, далее следуют «двушки». Средняя площадь жилья составляет 56,15 кв. м, при этом у трехкомнатных квартир она достигает 92,71 кв. м. В среднем квадрат в новостройке в Самаре обойдется в 47 635 рублей, дороже всего квартиры в Ленинском районе, а дешевле всего — в Куйбышевском. В сентябре чаще всего искали покупателей на недвижимость в Красноглинском районе - 36,2%. Кстати, по мнению аналитиков СОФЖИ, резкое падение цен связано и с большим количеством предложений «бюджетного» сегмента в Красноглинском районе (в основном в Новой Самаре).
|
В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные
|
17 октября 2018, 02:51
|
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
|
17 октября 2018, 02:03
|
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
|
17 октября 2018, 12:46
|
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
|
17 октября 2018, 11:47
|
Цены на вторичное жилье падают
|
24 сентября 2018, 03:10
|
В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %
|
21 сентября 2018, 10:03
|
В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областной столицы. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 квартир, от …
|
5 сентября 2018, 12:04
|
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
|
3 сентября 2018, 01:43