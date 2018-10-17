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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.

В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный 
17 октября 2018, 02:51
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
Цены на вторичное жилье падают

Цены на вторичное жилье падают

В Самаре стали продавать меньше квартир. Число выставленных на продажу единиц жилья упало сразу на треть - с 7700 до 5300 штук. По сравнению с июлем средняя удельная цена квадратного метра на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5% - 

24 сентября 2018, 03:10
В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В августе стоимость квартир на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5%  - до 47,5 тысяч рублей за квадрат. Напомним, что сейчас это средняя цена по региону. По информации Самарского областного фонда жилья и ипотеки, это снижение составило 1220 рублей 
21 сентября 2018, 10:03
В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей

В Самаре мошенники продали чужие квартиры на 35 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областной столицы. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14  квартир, от 
5 сентября 2018, 12:04
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
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