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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В пятницу, 28 июня, произошла автокатастрофа на 124 километре федеральной трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара» в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В 03:15 лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и тягач DAF с цистерной. Водитель легковушки выехал на встречную полосу 
28 июня 2019, 01:53
В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом 
28 июня 2019, 01:33
Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. 
28 июня 2019, 12:44
К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, где этой зимой была крупная коммунальная авария, сейчас идёт ремонт теплотрасс. В эту пятницу площадку проинспектировали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков и директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Они 
28 июня 2019, 12:22
В Самаре перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада

В Самаре перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада

В пятницу, 28 июня, в столице 63-го региона частично перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада. Речь идет о 2 и 3 полосах по направлению в город. Как сообщили в министерстве транспорта и дорог Самарской области, причина - авария 
28 июня 2019, 11:43
Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину

Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину

В четверг, 27 июня, вечером произошло дерзкое убийство в Тольятти. В Центральном районе города, около дома №37 по улице Калмыцкой, неизвестные застрелили мужчину. Прибывшей на место бригаде «скорой помощи» осталось только конcтатировать смерть этого человека. Как рассказывают очевидцы в 
28 июня 2019, 09:11
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Ночью во вторник, 25 июня, в Самаре автомобилист врезался в деревья, а затем сбежал. По данным областного ГУ МВД, это случилось в 04:00. 24-летний парень, у которого не было водительских прав, ехал на иномарке Toyota Mark II по улице Маломосковской. 
26 июня 2019, 11:42
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
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