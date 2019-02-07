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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз 
7 февраля 2019, 05:54
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его 
6 февраля 2019, 03:02
В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

Накануне, 5 февраля, на трассе «Самара - Бугуруслан» под колеса легковушки попала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером, в 20:40. 29-летний водитель «Лада Калина» в снегопад ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. На 26 километре трассы он сбил девушку, которая 
6 февраля 2019, 02:25
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 

4 февраля 2019, 11:11
В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

Во вторник, 13 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой серьезно пострадал пешеход. Примерно в 07:45 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Дзержинского. В районе дома № 13 он сбил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
13 ноября 2018, 01:06
В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В китайском городе Сиань решили позаботиться о людях, увлеченных гаджетами и создали специальную дорожку для тех, кто ходит, уткнувшись в смартфон. Специальная зона окрашена в яркие цвета — красный, зеленый и синий, что делает ее более заметной. Длина дорожки составляет 
6 июня 2018, 10:30
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