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В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей
Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз …
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7 февраля 2019, 05:54
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП
В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за …
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7 февраля 2019, 11:30
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской
В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его …
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6 февраля 2019, 03:02
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В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»
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6 февраля 2019, 02:25
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать
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4 февраля 2019, 11:11
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В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход
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13 ноября 2018, 01:06
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В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов
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6 июня 2018, 10:30
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