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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. …
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5 марта 2019, 10:33
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В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
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5 марта 2019, 10:11
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В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем
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5 марта 2019, 08:29
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В Сызрани иномарка Volkswagen без водителя угодила в ДТП
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4 марта 2019, 02:56
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
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27 февраля 2019, 02:43
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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