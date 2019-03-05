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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. 
5 марта 2019, 10:33
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В понедельник вечером, 4 марта, в Промышленном районе областной столицы в ДТП попали два автобуса. По данным регионального ГУ МЧС, оно случилось на 5-ой линии 9 Просеки. На место выехали 4 сотрудника ведомства. Когда они прибыли по указанному адресу, то 
5 марта 2019, 08:29
В Сызрани иномарка Volkswagen без водителя угодила в ДТП

В Сызрани иномарка Volkswagen без водителя угодила в ДТП

В понедельник, 4 марта, в центре Сызрани произошла авария. Около перекрестка улиц Ульяновской и Бабушкина стояла припаркованная иномарка Volkswagen — ее владелец ушел по своим делам. В этот момент по улице ехала грузовая фура HINO с номерами Челябинского региона и 
4 марта 2019, 02:56
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
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