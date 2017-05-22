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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин

Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
Пятитонное транспортное средство Nissan Diesel отправлялось от железнодорожного вокзала и перед светофором не смогло затормозить.
Водители машин на перекрестке не 

22 мая 2017, 02:25
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
Модель получит хромированные элементы кузова, колесные диски специального дизайна, обивку сидений из кожи и алькантары, металлические накладки на педалях и многое другое. 

22 мая 2017, 09:02
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
Lada XRay сослали на север

Lada XRay сослали на север

Lada XRay успешно прошла испытание экстремальным холодом и бездорожьем. 9 апреля завершилась экспедиция новых вазовских кроссоверов в Якутию, старт которой был дан 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства легендарной «Нивы». За 42 дня участники преодолели 

12 апреля 2017, 01:41
В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая 
30 января 2017, 02:36
В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить 

9 декабря 2016, 01:29
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