Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
Информацию об инциденте распространили региональные агентства со ссылкой на очевидцев произошедшего. Как сообщается, авария произошла поблизости от школы №86. Lada XRay была припаркована вдоль дороги. Передняя часть кроссовера частично ушла под землю и получила в основном повреждения переднего бампера.
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