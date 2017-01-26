Жители Самарской области, имеющие социальные льготы на оплату проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться специальным проездным не более 50 раз в месяц. Такие ограничения предусматривает постановление регионального кабмина от 24 января 2017 года. Оно вступит в силу с 1 февраля текущего года.
Напомним, что соцкарта предназначена для получения соцвыплат и безналичной оплаты проезда в городском транспорте. Записать транспортное приложение на карту можно в управлении соцподдержки населения по месту жительства. Пополнить баланс соцкарты на календарный месяц ее владельцы могут с 5 числа предшествующего месяца по четвертое число текущего.
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