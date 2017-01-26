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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

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В Тольятти проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей

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В Самаре начались испытания новых трамваев из Усть-Катава

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В Самарской области установлен новый стандарт стоимости услуг ЖКХ

В Самарской области установлен новый стандарт стоимости услуг ЖКХ

В Самарской области установлен новый стандарт стоимости услуг ЖКХ. Правительство региона пересчитало его размеры после повышения с 1 июля тарифов на коммуналку. Теперь для собственников жилья в многоквартирных домах со всеми удобствами размер регионального стандарта на одного жителя составит 2121 
14 июля 2015, 11:53
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Самарские чиновники объяснили, чем вызвано повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 11% - с 20 до 23 рублей

Этот вид транспорта для городского бюджета всегда был убыточным. Денег, вырученных с продажи билетов, с трудом хватает на зарплату сотрудников и техобслуживание. Кроме того, за последние полгода из-за финансово-экономических перемен запчасти и оборудование подорожали в разы. По словам Михаила Ефремова, 
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Из-за проблем с электрокабелем в Самаре встали троллейбусы

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По 

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26 февраля 2014, 11:40
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