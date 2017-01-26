В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут … , где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут