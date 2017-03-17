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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете

Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете

Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где 

16 марта 2017, 03:18
В Самаре насмерть сбили пешехода

В Самаре насмерть сбили пешехода

Около 12 часов дня на перекрестке улиц Аврора и Аэродромная произошло ДТП. Автоледи наехала на пешехода. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, по словам очевидцев, мужчина был пьян. На месте работает наша съемочная группа. Подробности смотрите в вечернем 

16 марта 2017, 01:55
110 домов в Самаре остались без отопления

110 домов в Самаре остались без отопления

В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По 
16 марта 2017, 01:09
В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.

«Осталось заменить 

6 марта 2017, 11:53
«Предприятие тепловых сетей» получило 58 км бесхозяйных теплосетей Самары

«Предприятие тепловых сетей» получило 58 км бесхозяйных теплосетей Самары

Мэрия Самары передала «Предприятию тепловых сетей» очередные 58 километров бесхозяйных теплосетей города. Речь идет об участках тепловых вводов в жилые дома, которые долгое время не обслуживались ни муниципалитетом, ни какими-либо организациями.

Большая часть принятого «ПТС» теплосетевого имущества сейчас находится в полуаварийном 

28 июля 2016, 06:22
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.

Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее 

26 июля 2016, 05:26
В четырех районах Самары отключат горячую воду

В четырех районах Самары отключат горячую воду

Завтра, 11 мая, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы будут проводиться на Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.  Испытания должны завершить 14 мая, сообщает "Предприятие тепловых сетей".

В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения 

10 мая 2016, 12:41
На улице Чапаевской в Самаре ограничат движение транспорта до 20 апреля

На улице Чапаевской в Самаре ограничат движение транспорта до 20 апреля

С понедельника, 11 апреля, в Самаре начнутся ремонтные работы по замене изношенного участка теплотрассы на улице Чапаевской. Об этом сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей». Работы будут идти в течение десяти дней. В связи с этим движение транспорта по Чапаевской, 
8 апреля 2016, 12:09
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