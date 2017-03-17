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Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете
Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где …
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16 марта 2017, 03:18
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В Самаре насмерть сбили пешехода
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16 марта 2017, 01:55
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110 домов в Самаре остались без отопления
В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По …
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16 марта 2017, 01:09
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В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта
В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.
«Осталось заменить …
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6 марта 2017, 11:53
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«Предприятие тепловых сетей» получило 58 км бесхозяйных теплосетей Самары
Мэрия Самары передала «Предприятию тепловых сетей» очередные 58 километров бесхозяйных теплосетей города. Речь идет об участках тепловых вводов в жилые дома, которые долгое время не обслуживались ни муниципалитетом, ни какими-либо организациями.
Большая часть принятого «ПТС» теплосетевого имущества сейчас находится в полуаварийном …
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28 июля 2016, 06:22
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В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте
Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.
Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее …
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26 июля 2016, 05:26
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В четырех районах Самары отключат горячую воду
Завтра, 11 мая, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы будут проводиться на Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. Испытания должны завершить 14 мая, сообщает "Предприятие тепловых сетей".
В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения …
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10 мая 2016, 12:41
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На улице Чапаевской в Самаре ограничат движение транспорта до 20 апреля
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8 апреля 2016, 12:09