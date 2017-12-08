В Самарской области 91-летний ветеран ВОВ стал жертвой мошенников. Пенсионер, инвалид II группы, перевел 185 тысяч рублей за лекарства злоумышленнику, который выдавал себя за главврача областной больницы имени Середавина, сообщает региональный уполномоченный по правам человека. Преступник сообщил, что ветерану необходима госпитализация в медучреждение. Но для начала необходимо заплатить за лекарственные препараты. Мужчина перевел деньги на банковскую карту. Еще через несколько дней ему позвонили. На этот раз на проводе был якобы сотрудник Минздрава. Он заявил, что полученных средств недостаточно и нужно еще 125 тысяч. В противном случае ветерана силой отправят в больницу как опасную для общества личность. На этот раз пенсионер понял, что его обманывают.
«С целью установления виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности Уполномоченным по правам человека в Самарской области подготовлено и направлено обращение к начальнику Главного управления МВД Российской Федерации по Самарской области», - сообщает сайт омбудсмена Самарской области Ольги Гальцовой.
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