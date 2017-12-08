Как россиян защитят от квартирных мошенников? Верховный Суд России выступил за введение обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем граждан. По данным служителей Фемиды, каждый год в судах рассматривается около 12 тысяч споров по сделкам с недвижимостью, из них удовлетворяется около 83 процентов исков - то есть …