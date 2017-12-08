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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

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Ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Самаре, исполнилось 100 лет

Море цветов и поздравлений. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Барановский отмечает вековой юбилей. Константин Григорьевич родился в царской России в семье ветеринарного врача. Окончил фабрично-заводское училище и нефтяной институт. Добровольцем ушел на фронт. В летной части в Липецке освоил профессию 
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В чудовищном поступке подозревается владелец одного из таксомоторных предприятий Новосибирской области. Есть вероятность, что 46-летний мужчина избил своего 91-летнего пассажира, ветерана ВОВ, всего лишь за то, что пожилой человек не смог вспомнить адрес, куда собирался доехать на такси, которое сам 
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Сегодня, 15 июня, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Согласно материалам дела, идея ограбить ветерана Великой Отечественной войны пришла в голову его 17-летнему правнуку. Когда юноша узнал, что прадедушка получил пенсию, он договорился с приятелями украсть ее. В феврале этого 
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