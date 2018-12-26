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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а 
26 декабря 2018, 05:23
В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили

В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"

Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам 
26 декабря 2018, 05:12
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

С 12:00 среды, 26 декабря, на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение на движение грузовиков. Причиной стал сильный снегопад, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Транзитному транспорту советуют не проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском 
26 декабря 2018, 04:52
Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать 
26 декабря 2018, 04:17
«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово

«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово

В Самарской области разыскивают водителя, который сбил женщину в поселке Варламово под Сызранью. Авария произошла еще в понедельник, 24 декабря. Неизвестный автолюбитель во время снегопада наехал на женщину неподалеку от дома № 22 по улице Кооперативной в поселке Варламово. Пострадавшая 
26 декабря 2018, 10:10
«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

В среду, 26 декабря, в четыре часа утра грузовик КАМАЗ повредил газопровод в районе дома №13 по улице Нефтяной, проходящий над проезжей частью дороги. К счастью, никто не пострадал, утечку газа устранили.
 
- Прекращена подача газа в жилой сектор в 
26 декабря 2018, 09:53
В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

Накануне, 24 декабря, в областной столице случилась авария, в которой пострадал дорожный рабочий. В 06:50 58-летний водитель ехал за рулем автобуса ПАЗ-32054 по улице Ново-Садовой в направлении Советской Армии. По данным регионального Главка полиции, шофер двигался не по маршруту и 
25 декабря 2018, 02:49
«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

В понедельник, 24 декабря, произошла крупная авария на трассе в Большеглушицком районе области. Лоб в лоб там столкнулись Lada Largus и ВАЗ-21074, различные травмы получили восемь человек. На 105 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - до границы с Республикой 
25 декабря 2018, 12:15
В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу

В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу

Во вторник, 4 декабря, на улице Демократической произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 7:10 около дома № 45, напротив «Деловых линий», мужчина пересекал дорогу в неположенном месте и его сбила иномарка «Шевроле Нива». Сейчас данные пострадавшего уточняются, сам он 
4 декабря 2018, 12:12
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В понедельник, 12 ноября, произошла смертельная авария в Волжском районе. В 07:00 26-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Нива» по трассе «Самара - Пугачев -Энгельс - Волгоград» со стороны Чапаевска. Он направлялся в областную столицу. По предварительной информации, по пути 
13 ноября 2018, 12:06
В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
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