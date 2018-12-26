«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово … В Самарской области разыскивают водителя, который сбил женщину в поселке Варламово под Сызранью. Авария произошла еще в понедельник, 24 декабря. Неизвестный автолюбитель во время снегопада наехал на женщину неподалеку от дома № 22 по улице Кооперативной в поселке Варламово. Пострадавшая