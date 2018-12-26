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В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку
Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а …
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26 декабря 2018, 05:23
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В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"
Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам …
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26 декабря 2018, 05:12
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В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5
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26 декабря 2018, 04:52
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Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного
Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать …
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26 декабря 2018, 04:17
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«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово
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26 декабря 2018, 10:10
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«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа
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26 декабря 2018, 09:53
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек
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25 декабря 2018, 12:15
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В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу
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4 декабря 2018, 12:12
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07
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В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход
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13 ноября 2018, 12:06
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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»
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25 октября 2018, 02:18