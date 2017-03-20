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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи
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14 марта 2017, 04:17
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Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото
Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и …
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13 марта 2017, 12:16
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В Тольятти горел «КуйбышевАзот»
Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.
По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.
Произошедшее не представляло угрозы …
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12 марта 2017, 04:42
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В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)
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11 марта 2017, 01:10
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
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28 февраля 2017, 02:50
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В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации
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16 сентября 2016, 12:42
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В блогах: в Самаре снова ремонтируют улицу Советской Армии
Блогер verqiz поведал о вопиющем случае, как в Самаре несколько раз переделывали один и тот же участок. "Осенью прошлого года по улице Советской Армии на участке от Мориса Тореза прокладывали трубы. Работали газовики. До зимы они успели сделать работу, …
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25 августа 2016, 10:15
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Улицу Советской Армии в Самаре днем решили не перекрывать
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10 февраля 2016, 12:39
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В Самаре из-за ремонта водовода перекрыли улицу Советской Армии
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10 февраля 2016, 10:31