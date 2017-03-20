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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с 

16 марта 2017, 05:13
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и 
13 марта 2017, 12:16
В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.

Произошедшее не представляло угрозы 
12 марта 2017, 04:42
В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

Вчера, 10 февраля, примерно в 17:15 в Самаре случился пожар на дороге. Во время движения загорелся легковой автомобиль в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова. Огонь в считаные минуты распространился из-под капота в салон.

Когда пожарные прибыли на 
11 марта 2017, 01:10
В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом 

6 марта 2017, 05:09
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

В Самаре затопило улицу Советской Армии из-за прорыва канализации

Утром 16 сентября на улице Советской Армии в Самаре прорвало канализацию, дорогу затопило. Коммунальное ЧП произошло между улицами Мориса Тореза и Промышленности, передает портал «63.ру».

Самарцы, ставшие свидетелями происшествия, рассказывали: прямо из асфальта начала бить ключом вода.

На 
16 сентября 2016, 12:42
В блогах: в Самаре снова ремонтируют улицу Советской Армии

В блогах: в Самаре снова ремонтируют улицу Советской Армии

Блогер verqiz поведал о вопиющем случае, как в Самаре несколько раз переделывали один и тот же участок. "Осенью прошлого года по улице Советской Армии на участке от Мориса Тореза прокладывали трубы. Работали газовики. До зимы они успели сделать работу, 
25 августа 2016, 10:15
Улицу Советской Армии в Самаре днем решили не перекрывать

Улицу Советской Армии в Самаре днем решили не перекрывать

Аварийно-восстановительные работы на водоводе, расположенном в Самаре на улице Советской Армии, решили перенести. Участок дороги от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза перекроют в 23 часа и планируют открыть на следующее утро в 5:00, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».
10 февраля 2016, 12:39
В Самаре из-за ремонта водовода перекрыли улицу Советской Армии

В Самаре из-за ремонта водовода перекрыли улицу Советской Армии

Сегодня, 10 февраля, около шести часов утра в Самаре была зафиксирована утечка из земли на водоводе диаметром 600 миллиметров по адресу: улица Советской Армии, 23. В связи с этим с 10 часов утра до окончания работ будет перекрыт участок дороги 
10 февраля 2016, 10:31
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