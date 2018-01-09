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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области дочь сядет за убийство матери

В Самарской области дочь сядет за убийство матери

В Самарской области вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Ставропольского района. Преступление было совершено 25 сентября 2017 года в селе Ташелка. Виновной признана дочь погибшей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ей назначено 

9 января 2018, 09:43
Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности

Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности

В среду, 3 января, около 22:15, в лесном массиве села Ундоры Ульяновской области было обнаружено тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.

Преступника удалось найти по горячим следам. Уже на 
5 января 2018, 03:55
В Тольятти убили помощницу мирового судьи

В Тольятти убили помощницу мирового судьи

Тольяттинский следственный отдел расследует уголовное дело, возбужденное по факту убийства Елены Н, помощницы мирового судьи судебного участка № 90 Автозаводского судебного района, передает tltgorod.ru.
 
По предварительным сведениям, преступление было совершено 30 декабря в квартире пострадавшей. По данным источника портала, 
5 января 2018, 03:00
Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя

Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя

В Самаре полицейские раскрыли убийство 38-летнего горожанина в Промышленном районе. Самарец был убит, пытаясь защитить свою родственницу от ее сожителя. Трагедия произошла в воскресенье, 24 декабря, в квартире дома на улице Фадеева. В одной из комнат был найден труп мужчины с 

28 декабря 2017, 10:21
В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына

В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына

В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице 

5 декабря 2017, 08:26
В Жигулевске отец истязал сына за плохую оценку в школе

В Жигулевске отец истязал сына за плохую оценку в школе

Стали известны подробности по делу жителя Жигулевска, который, по данным правоохранительных органов, морил сына голодом. Выяснилось, что помимо этого отец истязал сына металлическим предметом. Якобы это было "наказание" за плохую оценку в школе. На ногах 15-летнего подростка обнаружены рубцы.
29 ноября 2017, 01:27

В Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту

В Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту

В социальных сетях пользователи обсуждают информацию о том, что якобы «в Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту».  В сообщении указано, что мальчику 13 лет. В социальном учреждении взрослые пояснили, что ребенок «стал неуправляем, плохо учится 
22 ноября 2017, 04:32
В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении матери, оставившей новорожденного ребенка на улице. Перед судом предстанет 21-летняя женщина. Её обвиняют по статье «оставление в опасности».

Инцидент произошел 26 июля в селе Малая Царевщина. По данным силовиков, молодая женщина 

24 августа 2017, 09:49
В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков,  во время застолья между родственниками произошла ссора: сын 

23 марта 2017, 10:36
В Самаре женщину подозревают в жестоком убийстве своей матери

В Самаре женщину подозревают в жестоком убийстве своей матери

Самарские силовики расследуют убийство жительницы Красноглинского района. Труп убитой нашли 27 ноября в квартире дома в поселке Береза. По предварительной версии ГУ МВД России по Самарской области, смертельные ранения 65-летней женщине нанесла ножом её собственная дочь во время возникшего конфликта.

Эксперты обнаружили на 

30 ноября 2016, 03:55
В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

42-летняя жительница Октябрьска задержана по подозрению в покушении на убийство своего малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Самарской области. Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в квартире дома по улице Белорусской.
7 ноября 2016, 03:24
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