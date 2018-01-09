В Самаре полицейские раскрыли убийство 36-летнего мужчины. В совершении преступления подозревают его мать. По версии силовиков, между родственниками произошла ссора, и мать зарезала своего собственного сына прямо в квартире, где они совместно проживали.
«Подозреваемую в совершении преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. По сведениям полицейских, 59-летняя женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело возбудило СУ СК России по Самарской области по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
|
В Самарской области дочь сядет за убийство матери
В Самарской области вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Ставропольского района. Преступление было совершено 25 сентября 2017 года в селе Ташелка. Виновной признана дочь погибшей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ей назначено …
|
9 января 2018, 09:43
|
Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности
В среду, 3 января, около 22:15, в лесном массиве села Ундоры Ульяновской области было обнаружено тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.
Преступника удалось найти по горячим следам. Уже на …
|
5 января 2018, 03:55
|
В Тольятти убили помощницу мирового судьи
Тольяттинский следственный отдел расследует уголовное дело, возбужденное по факту убийства Елены Н, помощницы мирового судьи судебного участка № 90 Автозаводского судебного района, передает tltgorod.ru.
По предварительным сведениям, преступление было совершено 30 декабря в квартире пострадавшей. По данным источника портала, …
|
5 января 2018, 03:00
|
Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя
|
28 декабря 2017, 10:21
|
В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына
В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице …
|
5 декабря 2017, 08:26
|
В Жигулевске отец истязал сына за плохую оценку в школе
|
29 ноября 2017, 01:27
|
В Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту
|
22 ноября 2017, 04:32
|
В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом
|
24 августа 2017, 09:49
|
В Тольятти сын насмерть забил своего отца
|
23 марта 2017, 10:36
|
В Самаре женщину подозревают в жестоком убийстве своей матери
Самарские силовики расследуют убийство жительницы Красноглинского района. Труп убитой нашли 27 ноября в квартире дома в поселке Береза. По предварительной версии ГУ МВД России по Самарской области, смертельные ранения 65-летней женщине нанесла ножом её собственная дочь во время возникшего конфликта.
Эксперты обнаружили на …
|
30 ноября 2016, 03:55
|
В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына
|
7 ноября 2016, 03:24