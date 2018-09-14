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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области
14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года. Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов …
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14 сентября 2018, 03:51
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки
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14 сентября 2018, 02:11
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В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы
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14 сентября 2018, 01:35
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ
Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь - в деле фигурирует компания «Топ-строй», бенефициаром которой является …
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13 сентября 2018, 01:45
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Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам».
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по …
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13 сентября 2018, 12:28