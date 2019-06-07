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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на 
7 июня 2019, 08:12
В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в столице 63-го региона будет проходить фестиваль набережных «ВолгаФест- 2019». На этот раз его площадкой станет первая очередь набережной. С 09:00 до 23:00 8 и 9 июня будет перекрыто дорожное движение на участке 
7 июня 2019, 05:11
В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, 
7 июня 2019, 02:51
В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени

В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени

В паблике "Подслушано Самара" удивились появлению маленького олененка в городе. Местные жители увидели его на 3-й просеке. "Ладно хоть, не слоны", - пошутили читатели в комментариях. Некоторые прониклись жалостью к заблудившемуся зверю, выражая ему сочувствие. "Бедные животные, какой ужас 
7 июня 2019, 02:42
Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые  должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки 
7 июня 2019, 10:35
Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет. 

- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова 
7 июня 2019, 08:27
77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

Среда, 5 июня, выдалась урожайной на дорожные аварии в Тольятти. Сначала автоледи на иномарке Nissan Juke сбила 15-летнего велосипедиста, когда двигалась по жилой зоне вдоль дома № 21 по улице Льва Толстого. В этот момент парень пересекал проезжую часть. Он 
6 июня 2019, 05:10
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

В Самаре стартовал ремонт дворов. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". До 1 сентября в городе благоустроят почти 60 дворовых территорий. Из них больше всего - 13 в Промышленном районе. 11 - в Красноглинском. 9 - в 
4 июня 2019, 10:48
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и 
3 июня 2019, 10:11
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок  завершения 
30 мая 2019, 04:14
В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер

В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер

Специалисты отключат участок теплосети по улице Ново-Вокзальной, где сегодня забил коммунальный гейзер. Как сообщили в ОАО «Предприятие тепловых сетей», повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной рядом с пересечением с Московским шоссе. Сейчас давление воды на участке 
30 мая 2019, 02:24
«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

Во вторник, 28 мая, в районе дома № 190 по проспекту Кирова в Самаре разлилось настоящее море — автомобили едут буквально по воде, под ней не видно проезжую часть. Котлованы, где проводились ремонтные работы, затопило. 

- Благодаря коммунальным службам в 
29 мая 2019, 10:20
Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Промышленный сектор, расположенный в Кировском районе Самары, в ближайшее время может лишиться паровой энергии. Речь идет о десятке предприятий, которые используют пар в своем производстве, в том числе «Авиакор», «Тепличный», «РКЦ «Прогресс» и «Самарский завод железобетонных изделий». С 1 января 
25 апреля 2019, 07:01
В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
 
24 апреля 2019, 12:15
В Самаре сегодня завершился отопительный сезон

В Самаре сегодня завершился отопительный сезон

Во вторник, 23 апреля, в Самаре официально завершился отопительный сезон 2018-2019 годов. Напомним, что отопление начинают отключать в домах и социальных объектах, если среднесуточная температура воздуха «за бортом» за последние пять суток составляет не ниже + 8 градусов по Цельсию. 
23 апреля 2019, 04:14
Со вторника в Тольятти перестанут топить

Со вторника в Тольятти перестанут топить

Со вторника, 23 апреля, в Тольятти завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Автограда Сергей Анташев. 

- Решение принято в связи со стабилизацией погодных условий: среднесуточная температура воздуха в Тольятти достигла значения + 8С и держится более пяти дней, - 
22 апреля 2019, 01:29
В Самаре из-за ремонта на водопроводе автобусы № 12 ходят по-новому

В Самаре из-за ремонта на водопроводе автобусы № 12 ходят по-новому

В пятницу, 19 апреля, автобус № 12 в Самаре изменил свой маршрут из-за коммунальной аварии. Аварийные работы ведутся на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 150 мм по улице Елизарова от Свободы до Дальневосточной. Вместо улицы Елизарова автобусы № 12 следуют 
19 апреля 2019, 05:01
Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети

Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети

В среду, 10 апреля, родительное отделение Центральной городской больницы Сызрани осталось без отопления из-за порыва на теплосети диаметром 219 мм. Причем, пока рабочие приступить к  ее устранению не могут -  на тепломагистрали ведутся гидравлические испытания. Когда коммунальное ЧП ликвидируют, еще 
10 апреля 2019, 05:22
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