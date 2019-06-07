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Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области
В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на …
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7 июня 2019, 08:12
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В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького
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7 июня 2019, 05:11
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В блогах. Самарская область: природа под Луначарским
Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, …
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7 июня 2019, 02:51
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В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени
В паблике "Подслушано Самара" удивились появлению маленького олененка в городе. Местные жители увидели его на 3-й просеке. "Ладно хоть, не слоны", - пошутили читатели в комментариях. Некоторые прониклись жалостью к заблудившемуся зверю, выражая ему сочувствие. "Бедные животные, какой ужас …
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7 июня 2019, 02:42
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Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта
В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки …
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7 июня 2019, 10:35
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Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб
В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет.
- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова …
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7 июня 2019, 08:27
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77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
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6 июня 2019, 05:10
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
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5 июня 2019, 11:18
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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
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3 июня 2019, 10:11
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Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок завершения …
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30 мая 2019, 04:14
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В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер
Специалисты отключат участок теплосети по улице Ново-Вокзальной, где сегодня забил коммунальный гейзер. Как сообщили в ОАО «Предприятие тепловых сетей», повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной рядом с пересечением с Московским шоссе. Сейчас давление воды на участке …
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30 мая 2019, 02:24
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«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море
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29 мая 2019, 10:20
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Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии
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25 апреля 2019, 07:01
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В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду
В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
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24 апреля 2019, 12:15
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В Самаре сегодня завершился отопительный сезон
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23 апреля 2019, 04:14
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Со вторника в Тольятти перестанут топить
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22 апреля 2019, 01:29
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В Самаре из-за ремонта на водопроводе автобусы № 12 ходят по-новому
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19 апреля 2019, 05:01
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Роддом в Сызрани остался без отопления из-за порыва на теплосети
В среду, 10 апреля, родительное отделение Центральной городской больницы Сызрани осталось без отопления из-за порыва на теплосети диаметром 219 мм. Причем, пока рабочие приступить к ее устранению не могут - на тепломагистрали ведутся гидравлические испытания. Когда коммунальное ЧП ликвидируют, еще …
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10 апреля 2019, 05:22
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