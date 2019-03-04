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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками
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4 марта 2019, 10:59
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В Тольятти пострадала 2-летняя пассажирка такси, водитель которого нарушил ПДД
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 51-летний таксист на Hyundai Solaris ехал по бульвару Ленина от Ленинградской в сторону Баныкина. На нерегулируемом перекрестке Ленина/Баныкина, находясь на второстепенной дороге, автомобилист не уступил ехавшему по "главной" Chevrolet Lacetti и столкнулся с …
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3 марта 2019, 03:11
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Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом
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3 марта 2019, 02:44
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи
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28 февраля 2019, 04:28
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары
На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. …
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13 февраля 2019, 10:56
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика
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17 января 2019, 05:09
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В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»
В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.
Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно …
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8 октября 2018, 09:27
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В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход
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4 июня 2014, 11:25
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