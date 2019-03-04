В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход Об аварии, произошедшей во вторник, 3 июня, на пересечении улиц Калинина и Свободы, стало известно от очевидца. Житель Самары рассказал, что видел пожарную машину, врезавшуюся в дерево возле дома №10а на ул. Калинина. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, …