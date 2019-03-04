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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В понедельник, 4 марта, рано утром в Самарской области произошла крупная авария в Кинельском районе. 

- Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств аварии в Кинельском районе, - сообщили корреспонденту «ТЕРРЫ» в ГУ МВД по Самарской области. - Механические повреждения получили три 
4 марта 2019, 10:59
В Тольятти пострадала 2-летняя пассажирка такси, водитель которого нарушил ПДД

В Тольятти пострадала 2-летняя пассажирка такси, водитель которого нарушил ПДД

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 51-летний таксист на Hyundai Solaris ехал по бульвару Ленина от Ленинградской в сторону Баныкина. На нерегулируемом перекрестке Ленина/Баныкина, находясь на второстепенной дороге, автомобилист не уступил ехавшему по "главной" Chevrolet Lacetti и столкнулся с 

3 марта 2019, 03:11
Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом

Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом

Как сообщает МВД по Самарской области, 2 марта 41-летний водитель на KIA Rio ехал со стороны Самары в направлении села Большая Глушица. На 87 километре трассы он не справился с управлением и столкнулся Chevrolet NIVA под управлением 33-летней женщины. Вазовский 
3 марта 2019, 02:44
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09
В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»

В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»

В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.

Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно 
8 октября 2018, 09:27
В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход

В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход

Об аварии, произошедшей во вторник, 3 июня, на пересечении улиц Калинина и Свободы, стало известно от очевидца. Житель Самары рассказал, что видел пожарную машину, врезавшуюся в дерево возле дома №10а на ул. Калинина. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, 

4 июня 2014, 11:25
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