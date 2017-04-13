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Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти
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13 апреля 2017, 10:36
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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Когда на Московском шоссе исчезнут пробки
Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова …
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11 апреля 2017, 03:01
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В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области
Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
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11 апреля 2017, 08:15
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46
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В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)
Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
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7 апреля 2017, 05:17
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Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
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5 апреля 2017, 10:18
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47
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В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото
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10 ноября 2016, 09:53
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ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников
По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный …
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14 июля 2016, 09:21
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В Большечерниговском районе в ДТП погиб водитель "KИА" (ФОТО)
Авария произошла вчера, 29 апреля, на 112 км автодороги Самара – Большая Черниговка, сообщает региональное ГУ МВД.<br /> По предварительной версии, мужчина 1982 года рождения с 13-летним водительским стажем выехал на встречку, управляя автомобилем «КИА». В результате произошло столкновение с «Мерседесом» …
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30 апреля 2014, 04:24
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В Тольятти произошло ДТП на перекрестке улиц Фрунзе - Степана Разина (ФОТО)
В ночь с 22 на 23 апреля в Автограде произошло ДТП. Столкнулись «Мерседес» и "ВАЗ-2109". Это случилось на перекрестке улиц Фрунзе - Степана Разина, когда не работал светофор.<br /> 32-летний водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги, преимущество на перекрестке было за …
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23 апреля 2014, 01:10