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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Авария произошла в 7.30 утра в зелёной зоне Автограда между лагерями отдыха "Юность" и "Морской".
Со слов участников ДТП, 56 -летний водитель автомобиля "Ока" почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником "Киа", двумя "Калинами" 

13 апреля 2017, 10:36
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в 

11 апреля 2017, 08:15
Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении 

10 апреля 2017, 11:46
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото

В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото

В социальных сетях появилось сообщение о ДТП, произошедшем в Тольятти в ночь на 10 ноября. Перевернулась иномарка. По словам свидетелей, в машине находилась компания не менее чем из трех человек.

«Сегодня ночью произошла авария на пересечении улиц Южное шоссе/Обводное. 
10 ноября 2016, 09:53
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный 
14 июля 2016, 09:21
В Большечерниговском районе в ДТП погиб водитель

В Большечерниговском районе в ДТП погиб водитель "KИА" (ФОТО)

Авария произошла вчера, 29 апреля, на 112 км автодороги Самара &ndash; Большая Черниговка, сообщает региональное ГУ МВД.<br /> По предварительной версии, мужчина 1982 года рождения с 13-летним водительским стажем выехал на встречку, управляя автомобилем &laquo;КИА&raquo;. В результате произошло столкновение с &laquo;Мерседесом&raquo; 
30 апреля 2014, 04:24
В Тольятти произошло ДТП на перекрестке улиц Фрунзе - Степана Разина (ФОТО)

В Тольятти произошло ДТП на перекрестке улиц Фрунзе - Степана Разина (ФОТО)

В ночь с 22 на 23 апреля в Автограде произошло ДТП. Столкнулись &laquo;Мерседес&raquo; и &quot;ВАЗ-2109&quot;. Это случилось на перекрестке улиц Фрунзе - Степана Разина, когда не работал светофор.<br /> 32-летний водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги, преимущество на перекрестке было за 
23 апреля 2014, 01:10
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