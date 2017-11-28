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В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки …
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27 ноября 2017, 04:50
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Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
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23 ноября 2017, 03:07
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Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре
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22 ноября 2017, 02:21
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В Самаре на развязке Московского и Кирова появится освещение
Стало известно, когда в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова появится освещение. Эту информацию во вторник, 21 ноября, опубликовали представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
«Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все …
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21 ноября 2017, 03:00
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Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками
В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.
«В текущем году начаты работы по …
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20 ноября 2017, 05:00
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Самара: Кировский мост легализировали
Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения …
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20 ноября 2017, 08:05
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В Самаре полицейских гонят с земли
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8 ноября 2017, 11:54
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В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской
Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в …
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7 ноября 2017, 04:58
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В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»
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14 августа 2017, 03:46
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Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля
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21 июля 2017, 09:01
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Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема
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9 июня 2017, 12:07
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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
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3 мая 2017, 02:21