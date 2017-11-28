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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки 

27 ноября 2017, 04:50
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре. Здание находится на первой линии прямо у магистрали, на участке между улицами Ташкентской и Георгия Димитрова, это территория Кировского района. Работы начались в марте 2017 года, и 

22 ноября 2017, 02:21
В Самаре на развязке Московского и Кирова появится освещение

В Самаре на развязке Московского и Кирова появится освещение

Стало известно, когда в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова появится освещение. Эту информацию во вторник, 21 ноября, опубликовали представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все 

21 ноября 2017, 03:00
Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка  необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.

«В текущем году начаты работы по 

20 ноября 2017, 05:00
Самара: Кировский мост легализировали

Самара: Кировский мост легализировали

Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения 
20 ноября 2017, 08:05
В Самаре полицейских гонят с земли

В Самаре полицейских гонят с земли

Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают 

8 ноября 2017, 11:54
В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в 
7 ноября 2017, 04:58
В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре скоро откроют съезд с Московского шоссе на улицу Луначарского. До конца лета в Самаре снова должна измениться схема движения транспорта в районе станции метро «Московская». Напомним, там строят новую развязку – закольцуют Московское шоссе и улицы Луначарского и 
14 августа 2017, 03:46
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

В Самаре со вторника, 13 июня, введут новые ограничения для транспорта на Московском шоссе. Речь идет об участке в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку. Движение «в город» по участку Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
9 июня 2017, 12:07
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

3 мая 2017, 02:21
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