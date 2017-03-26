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В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных
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23 марта 2017, 01:54
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
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10 марта 2017, 03:55
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В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак
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1 марта 2017, 05:23
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
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1 марта 2017, 10:37
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В Самаре прошел массовый митинг против сокращения социальных льгот
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20 февраля 2017, 03:14
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Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу
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31 января 2017, 06:21
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В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото
Сегодня, 21 января, самарцы возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина на площади Революции. Там состоялся памятный митинг, посвящённый 93-й годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата. Как пишет 63.ru, на мероприятие пришло более 150 сторонников коммунистической партии. Некоторые участники …
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21 января 2017, 04:31
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В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо
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3 ноября 2016, 05:33
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Самарцы собирают подписи за пересмотр приговора убийце Людмилы Сафоновой
Сыновья убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой начали сбор подписей за пересмотр приговора убийце Александру Сергееву. Напомним, прошлым летом пенсионерка попыталась воспрепятствовать убийству двух бродячих собак, за что и получила 12 ударов ножом в грудь. В рамках судебного процесса мужчина …
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9 июня 2016, 05:02
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Новости самарских блогов 29.12.2012
Блоггер Игорь Ермоленко проверил грамотность работников Куйбышевской железной дороги. На станции Бугуруслан автор заметил вот такое расписание движения поездов. Рекламщики-железнодорожники почему-то слово "агентство" написали без буквы "т". "Я через раз встречаю ошибку в написании именно этого слова", - смеется Ермоленко. Читатели …
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9 января 2013, 09:44
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В Самаре на остановке у областной библиотеки заработал Wi-Fi
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24 декабря 2012, 04:46