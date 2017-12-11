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В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором
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11 декабря 2017, 11:06
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В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода
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10 декабря 2017, 10:50
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Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»
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9 декабря 2017, 06:59
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Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе
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9 декабря 2017, 03:27
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В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной
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8 декабря 2017, 01:36
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку
Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. …
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7 декабря 2017, 11:03