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Материалы по теме:

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В воскресенье, 10 декабря, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись трактор и трамвай №22. ДТП произошло на улице Ново-Садовой, а районе пересечения с улицей Потапова. Было уже около шести часов вечера. На линии встали трамваи. Представитель ТТУ г.о. Самара опубликовал 
11 декабря 2017, 11:06
В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода

В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода

Сегодня, 10 декабря, вечером около 17:30 в Кировском районе областного центра произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. В районе дома № 45 на улице Георгия Димитрова водитель на Mitsubishi Lancer на огромной скорости наехал на мужчину, который, по предварительным данным, 
10 декабря 2017, 10:50
Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Сегодня, 9 декабря, стало известно о ДТП со смертельным исходом, которое случилось 7 числа на 193 километре автомагистрали «Самара – Большая Черниговка – граница республики Казахстан» в Первомайском районе Оренбургской области.
 
Как информации ГИБДД 56-го региона, водитель «Газели», объезжая 
9 декабря 2017, 06:59
Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 декабря, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В Нефтегорском районе «шестерка» ехала по трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка. На 51-ом километре дороги 28-летний водитель не справился с управлением, вылетел 
9 декабря 2017, 03:27
В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии с участием битумовоза. DAF с цистерной протаранил водитель Kia Sportage. Это случилось на улице Локомобильной в четверг, 7 декабря, около восьми часов утра. В полиции предоставили фото с места ДТП. Управлял 
8 декабря 2017, 01:36
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. 

7 декабря 2017, 11:03
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