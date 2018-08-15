|
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
|
15 августа 2018, 10:16
|
В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.
"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. …
|
15 августа 2018, 09:24
|
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
|
15 августа 2018, 09:13
|
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
|
15 августа 2018, 05:21
|
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
|
14 августа 2018, 05:35
|
В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда
С четверга, 9 августа, в областной столице по техническим причинам приостановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда. Напомним, что на сайте Самарского речного пассажирского предприятия работает сервис, который позволяет дистанционно, минимум за день до отправления купить билеты на суда до …
|
10 августа 2018, 12:19
|
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51
|
24 июля 2018, 10:12
|
ГИБДД проверит самарские автобусы
23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками …
|
22 июля 2018, 02:00
|
Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре
В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не …
|
19 июля 2018, 09:57
|
Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту
|
11 июля 2018, 12:00
|
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
|
10 июля 2018, 05:13
|
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре
|
5 июля 2018, 08:18