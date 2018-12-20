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Материалы по теме:

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян

О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса компании «Левада-центр». Сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов. 60 процентов считают, что распада можно было избежать. Большинство тоскующих по СССР - люди от 55 
20 декабря 2018, 10:28
«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем 
20 декабря 2018, 08:53
На самарском ПАО

На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства

На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском 
20 декабря 2018, 08:18
Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

В соответствии с решением российского правительства, повышение коммунальных тарифов в 2019 году будет двухэтапным. Первый раз предельно допустимые индексы, то есть общая сумма коммунальных платежей, вырастут 1 января - на 1,7%. Второй раз - с 1 июля - еще на 
20 декабря 2018, 08:10
«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей

«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с «Тольяттиазота» налоговой задолженности за 2012 - 2013 годы в размере 816 млн рублей. Судьи пришли к выводу, что недоимка образовалась путем продажи продукции за границу по искусственно заниженной цене. Сомнительные 
18 декабря 2018, 10:33
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

Главный финансовый документ Самары утвержден. В четверг, 6 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 год. Как и раньше, основная часть средств пойдет на социальные нужды и инфраструктуру. 
 
Главным вопросом 53-го заседания городской думы стало утверждение бюджета Самары. В 
7 декабря 2018, 08:17
Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. 
28 ноября 2018, 11:04
В Самаре ищут нового оператора для котельных

В Самаре ищут нового оператора для котельных

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли 
27 ноября 2018, 12:06
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в 

30 октября 2018, 02:20
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

Долги жителей губернии за тепло и горячую воду достигли 378 млн рублей. В Самаре и Тольятти энергетики начали клеить на подъездах домов списки должников за тепло и горячую воду, на почтовые ящики самых злостных неплательщиков - наклейки "Здесь живет должник". 
27 октября 2018, 09:56
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