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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян
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20 декабря 2018, 10:28
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства
На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском …
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20 декабря 2018, 08:18
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Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?
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20 декабря 2018, 08:10
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«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей
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18 декабря 2018, 10:33
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В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура
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17 декабря 2018, 11:51
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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
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7 декабря 2018, 08:17
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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Самаре ищут нового оператора для котельных
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли …
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27 ноября 2018, 12:06
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В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
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21 ноября 2018, 05:01
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Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты
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30 октября 2018, 02:20
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В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло
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27 октября 2018, 09:56