Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в …