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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре
С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
Так, на …
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30 октября 2018, 10:54
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В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей
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23 октября 2018, 08:31