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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

В Самаре во вторник, 13 марта, временно будет закрыто движение трамваев по улице Ташкентской. Общественный рельсовый электротранспорт не будет курсировать по участку от 15-го микрорайона до Барбошиной поляны с 10 часов утра до 13:00. Это связано с работами на новой 

13 марта 2018, 10:04
50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

«Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.
 
Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был 
9 марта 2018, 04:08
Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте 

5 марта 2018, 03:09
Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре

Днем 16 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. Там столкнулись пассажирский автобус МАЗ и грузовая ГАЗель.

Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП Самара», аварию спровоцировал водитель грузовика. 
16 февраля 2018, 02:57
Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
31 декабря 2017, 04:25
ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра 

14 декабря 2017, 01:06
Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Два собрата по электротяге нашли друг друга возле ТЦ «Русь».
Сегодня, 4 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Авария случилась на Московском шоссе в районе ТЦ «Русь».
ДТП произошло на оживленной дороге. Трамвай протаранил троллейбус. 
4 ноября 2017, 05:10
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.

«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.

В ГУ 

26 апреля 2017, 05:56
Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на 
15 ноября 2016, 04:25
В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира

В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира

Сегодня, 23 сентября, в Центральном районе Тольятти троллейбус сбил насмерть мужчину. ДТП произошло утром на улице Мира, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общественным транспортом управлял 53-летний водитель. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя до зебры 
23 сентября 2016, 03:44
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