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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
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12 марта 2018, 09:05
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Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая
«Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.
Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был …
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9 марта 2018, 04:08
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Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре
В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте …
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5 марта 2018, 03:09
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовой ГАЗелью в Самаре
Днем 16 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. Там столкнулись пассажирский автобус МАЗ и грузовая ГАЗель.
Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП Самара», аварию спровоцировал водитель грузовика. …
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16 февраля 2018, 02:57
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Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем
Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
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31 декабря 2017, 04:25
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ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра
В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра …
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14 декабря 2017, 01:06
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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта
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28 ноября 2017, 09:30
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Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус
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4 ноября 2017, 05:10
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В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка
В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ …
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26 апреля 2017, 05:56
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Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз
Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на …
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15 ноября 2016, 04:25
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В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира
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23 сентября 2016, 03:44