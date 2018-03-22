Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая «Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.



Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был … Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил. Твитт был