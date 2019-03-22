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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с 
22 марта 2019, 01:30
В Жигулевске до конца мая ввели карантин

В Жигулевске до конца мая ввели карантин

На всей территории Жигулевска установлен карантин по бешенству. Он продлится два месяца, с 22 марта по 22 мая. В городском округе нашли животное, зараженное вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев. Напомним, что во время карантина на территориях 
22 марта 2019, 12:06
Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

В ближайшие выходные в Самарской области прогнозируют переменчивую погоду - столбик термометра будет колебаться в пределах от -8 до +7, пройдут снег и дождь. В ночные и утренние часы на дорогах 63-го региона гололедица. В ночь на субботу, 23 марта, 
22 марта 2019, 11:45
Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед

Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед

В Самарскую область пришло потепление. По информации Приволжского УГМС, в ближайшую неделю температура воздуха днём поднимется от +1 до +6 градусов. На реках и озерах активно тает лед, так что выходить на него стало небезопасно. И это добавило головной боли 
22 марта 2019, 10:50
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
Дрифту и танцам не место: в Самаре закроют проезд к памятнику ИЛ-2

Дрифту и танцам не место: в Самаре закроют проезд к памятнику ИЛ-2

В Самаре закроют свободный доступ к штурмовику ИЛ-2 на Московском шоссе, на территории вокруг него восстановят ограждение. Дело в том, что на площадке около постамента частенько собираются любители дрифта, ночных танцев. Несколько месяцев назад местные жители жаловались на отдыхающих, которые 
8 ноября 2018, 09:20
Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.

«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

14 августа 2018, 03:57
В блогах: вандалы осквернили штурмовик

В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе

Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором 

10 июля 2018, 11:16
Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре

Неизвестные вандалы нанесли оскорбительную надпись и загадочные рисунки на штурмовик Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором трудно что-либо угадать. Об этом в своем 
10 июля 2018, 08:53
Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута 

24 мая 2018, 12:50
В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

В Тольятти водитель на «Гранте» сбил двух женщин на автобусной остановке. ДТП произошло рано утром в понедельник, 15 января, на улице Мичурина. «Лада Гранта», за рулем которой находился 22-летний мужчина, ехала в сторону улицы Ленина. По данным полицейских, около 48-го 
15 января 2018, 01:32
Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей

Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей

Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых 
31 августа 2017, 10:37
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
Ипподром между Самарой и Тольятти в этом году не построят

Ипподром между Самарой и Тольятти в этом году не построят

Строительство ипподрома откладывается на неопределенный срок. Об этом на пресс-конференции в Самаре, посвященной итоговому годовому собранию акционеров "Газпрома", рассказал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин. 
 
Причина отсрочки заключается в недостатке денежных средств, возникшем в результате высокой задолженности плательщиков. Основной 
29 июня 2015, 04:53
Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Благовещенский храм»

Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Благовещенский храм»

С таким предложением на очередном заседании топонимической комиссии в администрации Самары выступили представители духовенства. Сейчас на территории у кольца Московского шоссе и проспекта Кирова, где в прошлом был расположен самарский ипподром, находится Благовещенский храм. Остановка общественного транспорта до сих пор 
15 июня 2015, 09:52
Новый самарский ипподром построят в Волжском районе в Курумоче

Новый самарский ипподром построят в Волжском районе в Курумоче

Строительство ипподрома в п. Власть Труда (с. Курумоч) начнется либо в следующем, либо в 2017 году. Он будет представлять собой конно-спортивный комплекс с манежем и конюшнями на 200 голов лошадей и ипподромную дорожку. Проектировать новое сооружение будет ООО «АМПИР. Архитектура. 

20 февраля 2015, 12:38
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