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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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В Жигулевске до конца мая ввели карантин
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22 марта 2019, 12:06
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Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь
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22 марта 2019, 11:45
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Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед
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22 марта 2019, 10:50
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«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2
На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
Власти отреагировали …
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17 ноября 2018, 02:42
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Дрифту и танцам не место: в Самаре закроют проезд к памятнику ИЛ-2
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8 ноября 2018, 09:20
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Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова
Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.
«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и …
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14 августа 2018, 03:57
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В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором …
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10 июля 2018, 11:16
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Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре
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10 июля 2018, 08:53
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Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре
В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута …
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24 мая 2018, 12:50
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В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке
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15 января 2018, 01:32
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Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей
Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых …
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31 августа 2017, 10:37
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В Самаре остановка снесла «Газель»
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4 мая 2017, 02:40
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Ипподром между Самарой и Тольятти в этом году не построят
Строительство ипподрома откладывается на неопределенный срок. Об этом на пресс-конференции в Самаре, посвященной итоговому годовому собранию акционеров "Газпрома", рассказал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин.
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29 июня 2015, 04:53
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Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Благовещенский храм»
С таким предложением на очередном заседании топонимической комиссии в администрации Самары выступили представители духовенства. Сейчас на территории у кольца Московского шоссе и проспекта Кирова, где в прошлом был расположен самарский ипподром, находится Благовещенский храм. Остановка общественного транспорта до сих пор …
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15 июня 2015, 09:52
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Новый самарский ипподром построят в Волжском районе в Курумоче
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20 февраля 2015, 12:38
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