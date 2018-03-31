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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28
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Мэрия Самары заплатит 2,8 млн рублей за содержание памятников
Мэрия Самары объявила тендер на содержание городских памятников. Цена годового контракта 2 миллиона 800 тысяч рублей. Речь идет о 34 скульптурных композициях в разных частях Самары - это, например, памятник Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженикам тыла, православным святым, …
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28 декабря 2017, 01:36
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Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела
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12 ноября 2017, 02:00
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В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему
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21 сентября 2017, 10:10