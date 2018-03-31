Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела В Самаре появился еще один живой памятник. Трогательная скульптура из дерева в виде ангела, который держит на руках ребенка, предстала перед посетителями в парке Дружбы. Напомним, он находится в границах улиц Дыбенко, Гагарина, Запорожской и Советской армии. Автором необычного произведения …