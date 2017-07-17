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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян 

10 июля 2017, 09:08
Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Зараженные клещи покусали 350 самарцев

Почти в каждом пятом клеще, укусившем самарцев, нашли энцефалит, сообщает региональный Роспотребнадзор. Всего с начала эпидемического сезона, то есть с 16 марта, в губернии зарегистрировали более 2800 пострадавших от укусов, в том числе более 700 детей. Это почти на 1 

9 июня 2017, 01:02
В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ГИМС, в прошлом 

7 июня 2017, 05:04
Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

Масса регионов: Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения области

По данным отечественных медиков, в России в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора, в котором содержатся сведения за последние несколько лет.
Как говорят специалисты, такую ситуацию спровоцировал ряд факторов, в частности 

6 июня 2017, 09:17
В блогах: арбуз в кустах

В блогах: арбуз в кустах

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся 
28 июля 2016, 06:32
Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни

Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни

3 августа управление федеральной надзорной службы по Москве предъявило новые требования к продаже бахчевых.
3 августа 2015, 07:37
В Самаре официально продавать арбузы можно с 15 июля

В Самаре официально продавать арбузы можно с 15 июля

В этом году каждую партию бахчевых культур должна сопровождать декларация соответствия. Об этом рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора. 

Официальная торговля арбузами и дынями разрешена с 15 июля. Продавать их можно только с поддонов, и ни в коем случае бахчевые нельзя 
25 июня 2015, 04:49
В Самаре будут работать 85 точек по продаже арбузов

В Самаре будут работать 85 точек по продаже арбузов

В 2014 году в Самаре откроются 85 сезонных точек, торгующих арбузами и дынями, сообщает мэрия. Первые из них уже начали свою работу. Ко всем точкам предъявлены единые требования по соблюдению санитарных норм, правил благоустройства и внешнего оформления. Продажи бахчевых культур 

21 июля 2014, 02:46
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