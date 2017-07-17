В региональном управлении Роспотребнадзора самарцам внимательно выбирать арбузы и дыни. Торговля бахчевыми, выращенными в южных регионах РФ, обычно начинается в августе – сентябре. Если купить продукт раньше этого срока, то риск отравиться нитратами выше.
Надрезанные арбузы и дыни лучше не покупать. Перед употреблением купленные плоды рекомендуют тщательно мыть, желательно с мылом. Размягченная консистенция, интенсивно красный цвет с фиолетовым оттенком, желтые, а не белые волокна сердцевины может свидетельствовать о высоком содержании нитратов.
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