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«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
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8 октября 2018, 09:18
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ЦСК ВВС проиграл «Химику» по буллитам
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8 октября 2018, 09:01
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле
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6 октября 2018, 05:21
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года
Блогер Евгений Синюков побывал на стройке Фрунзенского моста. "На днях там завершился последний, одиннадцатый по счету, этап надвижки центрального сегмента, - пишет автор. - После его окончания подрядная организация «Стройтрансгаз» приступит к монтажу двух крайних участков - левобережного и …
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21 сентября 2018, 11:35
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Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре
Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных …
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18 сентября 2018, 10:46