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Материалы по теме:

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
ЦСК ВВС проиграл «Химику» по буллитам

ЦСК ВВС проиграл «Химику» по буллитам

7 октября в Самаре прошел матч Высшей хоккейной лиги. На стадионе «Кристалл» при 329 зрителях ЦСК ВВС сражался за победу с воскресенским «Химиком». До конца основного времени и в овертайме самарские хоккеисты успешно противостояли сопернику, но в серии буллитов гости 
8 октября 2018, 09:01
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сражались за победу с московским «Динамо». Хозяева поля смогли выиграть со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал 
6 октября 2018, 05:21
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года

В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года

Блогер Евгений Синюков побывал на стройке Фрунзенского моста. "На днях там завершился последний, одиннадцатый по счету, этап надвижки центрального сегмента, - пишет автор. - После его окончания подрядная организация «Стройтрансгаз» приступит к монтажу двух крайних участков - левобережного и 
21 сентября 2018, 11:35
Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре

Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре

Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных 

18 сентября 2018, 10:46
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