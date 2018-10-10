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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В среду, 10 октября, в Самаре срочно перекрыли улицу Ново-Садовую на отрезке от Полевой до Первомайской. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного отрезка магистрали в направлении из города 
10 октября 2018, 01:14
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой 
10 октября 2018, 11:56
В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»

В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»

В Самарской области стартует пилотный проект «Спорт - норма жизни», направленный на создание дополнительных условий для занятий спортом и подготовку спортивного резерва. Как все это будет реализовываться, накануне в Москве глава региона Дмитрий Азаров обсудил с российским министром спорта Павлом 
10 октября 2018, 11:05
С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
Как отмечается в распоряжении, включать мигалки следует лишь в процессе движения автобуса. Вместе с тем, новшество подразумевает 

27 декабря 2017, 10:10
ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко

ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко

Сегодня, 25 декабря, в 9.30 маршрутка, следовавшая по улице Авроры, столкнулась с Kia. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении с улицей Дыбенко. В результате образовалась большая пробка.
25 декабря 2017, 09:53
Самарские гаишники провели рейд на обводной

Самарские гаишники провели рейд на обводной

На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.

21 декабря 2017, 08:53
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
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