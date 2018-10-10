В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. … - Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы