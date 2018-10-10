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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
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10 октября 2018, 11:56
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В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»
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10 октября 2018, 11:05
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С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками
На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
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27 декабря 2017, 10:10
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ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко
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25 декабря 2017, 09:53
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Самарские гаишники провели рейд на обводной
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21 декабря 2017, 08:53
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21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской
С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось …
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20 декабря 2017, 03:36