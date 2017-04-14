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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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«Южный перекрыли» - фото очевидца

В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
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Ночью изменится схема движения по Южному мосту

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Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре

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Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

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Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

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20 февраля 2016, 11:23
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