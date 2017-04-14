|
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
|
13 апреля 2017, 11:45
|
Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе
|
12 апреля 2017, 09:08
|
«Южный перекрыли» - фото очевидца
В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
Информация по теме:
Ночью изменится схема движения по Южному …
|
12 апреля 2017, 07:01
|
Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи
|
11 апреля 2017, 11:19
|
Ночью изменится схема движения по Южному мосту
|
11 апреля 2017, 10:06
|
Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста
Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.
Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около …
|
10 апреля 2017, 02:54
|
Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре
|
10 апреля 2017, 11:00
|
Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»
Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение …
|
7 апреля 2017, 09:11
|
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе
Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает …
|
9 марта 2017, 04:59
|
Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%
Ассоциация компаний розничной торговли предложила ритейлерам перестать возвращать непроданные батоны и булки назад на хлебозаводы. Сейчас технология выпуска мучных изделий позволяет до 5 процентов черствой продукции применять для размочки и последующего использования. Однако, жалуются в Российском союзе пекарей, в последнее …
|
13 декабря 2016, 04:33
|
Австралийские учёные рассказали о пользе хлеба с клетчаткой
Специалисты из Австралии выяснили в ходе экспериментов, что употребление в пищу хлеба увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни. Данное обстоятельство специалисты, в числе прочего, объясняют тем, что хлеб содержит клетчатку, которая крайне необходима для нормальной работы организма.
|
7 июня 2016, 09:33
|
СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба
По данным отечественных СМИ, специалисты ведомства сделали вывод об ухудшении качества хлеба в России вследствие недостаточного контроля качества муки. Эксперты напоминают: двенадцать лет назад в стране упразднили хлебную инспекцию, часть функций которой передали Россельхознадзору, часть – Роспотребнадзору, в конечном итоге …
|
20 февраля 2016, 11:23