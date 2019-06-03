6
04
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить 
31 мая 2019, 11:01
В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.

Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, 
30 мая 2019, 10:44
Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

6-полосный мост упрется в 4-полосную улицу Фрунзе.
21 мая 2019, 11:06
В Самаре распланируют территорию под старыми домами за «Вива Лэндом»

В Самаре распланируют территорию под старыми домами за «Вива Лэндом»

С 9 апреля по 21 мая в областной столице пройдут публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской и Свободы. Речь идет об участке за торгово-развлекательным комплексом «Вива Лэнд». Там находятся старые двухэтажные 
5 апреля 2019, 04:50
Новый приют для бездомных животных появится в Самаре

Новый приют для бездомных животных появится в Самаре

В Самаре появится новый приют для бездомных животных. По этому вопросу администрация города провела публичные слушания. В итоге, против возведения объекта не было высказано ни одного возражения.

Новый приют разместится в Куйбышевском районе. Его планируют развернуть на улице Утевской. Он будет 

21 июня 2018, 01:31
Судьбу ТЦ «Колизей» на публичных слушаниях решат жители Самары

Судьбу ТЦ «Колизей» на публичных слушаниях решат жители Самары

В Кировском районе Самары стартовали резонансные публичные слушания. Мэрия города попросила жителей решить судьбу торгового центра «Колизей», расположенного на улице Стара-Загоре. Вниманию общественности представлен проект планировки и межевания территории.

Документ предусматривает адаптацию и приведение ТЦ к современным требованиям и правилам. В 

17 января 2018, 07:04
В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость 

24 апреля 2017, 11:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх