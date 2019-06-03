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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова
В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить …
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31 мая 2019, 11:01
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В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»
В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.
Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, …
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30 мая 2019, 10:44
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Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста
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21 мая 2019, 11:06
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В Самаре распланируют территорию под старыми домами за «Вива Лэндом»
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5 апреля 2019, 04:50
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Новый приют для бездомных животных появится в Самаре
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21 июня 2018, 01:31
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Судьбу ТЦ «Колизей» на публичных слушаниях решат жители Самары
В Кировском районе Самары стартовали резонансные публичные слушания. Мэрия города попросила жителей решить судьбу торгового центра «Колизей», расположенного на улице Стара-Загоре. Вниманию общественности представлен проект планировки и межевания территории.
Документ предусматривает адаптацию и приведение ТЦ к современным требованиям и правилам. В …
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17 января 2018, 07:04
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В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ
Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость …
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24 апреля 2017, 11:39
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