Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах? … Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба