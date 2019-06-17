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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

Прокуратура Автозаводского района пришла с проверками в районные отделы судебных приставов. В итоге вскрылось, что из пенсий должников удерживали по 50 % в счет долга в рамках исполнительных производств, и у людей оставались на руках суммы ниже прожиточного минимума. Сотрудники надзорного 
14 июня 2019, 01:48
В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции

В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции

В Тольятти прошла первая межрегиональная конференция-форум "Зерно Поволжья - 2019". В ней приняли участие агропроизводители и зернотрейдеры не только Самарской области, но и соседних регионов. На мероприятие зарегистрировались около 200 человек. Среди основных вопросов, которые обсудили: увеличение объемов экспорта 
14 июня 2019, 12:20
В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из 
14 июня 2019, 08:16
Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

В ночь с 12 на 13 июня на территории ТРК «Гудок» произошел инцидент. Со второго этажа паркинга упал легковой автомобиль. По последним данным, пострадавших в результате происшествия нет. Водитель в момент аварии был пьян. ГУ МВД России по Самарской области 
13 июня 2019, 06:55
В Шанхае построят водородную «мегазаправку»

В Шанхае построят водородную «мегазаправку»

В Шанхае собираются построить «мегастанцию» для заправки автомобилей водородом. На обслуживание одной машины будет уходить всего три минуты. Таким образом, через станцию будут проходить тысячи клиентов. Соответствующие планы озвучили власти китайского мегаполиса.

Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, 
6 июня 2019, 12:45
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

- Ограничение будет 
6 июня 2019, 09:24
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

С четверга, 20 июня, в столице 63-го региона введут постоянный запрет на парковку на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке магистрали от улицы Осипенко в направлении Невской протяженностью 50 метров. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, автомобили нарушителей 
30 мая 2019, 03:01
В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

С 13 мая в областной столице запретят  остановку и стоянку транспортных средств на улице Ташкентской на участке от дома № 230 до № 118 по обеим сторонам проезжих частей. Ограничения связаны с проведением работ по содержанию и повышению пропускной способности 
18 апреля 2019, 12:53
Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. 

16 октября 2017, 05:04
В Тольятти напоили сторожа и угнали со стоянки багги

В Тольятти напоили сторожа и угнали со стоянки багги

В социальных сетях появилась информация о похищении в Тольятти редкой машины - багги Polaris Ranger RZR XP 1000. Преступление было совершено в ночь 14 апреля. Багги угнали с охраняемой стоянки напротив санатория «Прилесье».

«Охраннику подарили коньяк с подмешанным снотворным, 
22 апреля 2015, 03:21
В Самаре планируют организовать стоянку для брошенных автомобилей

В Самаре планируют организовать стоянку для брошенных автомобилей

Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по транспортировке и хранению брошенных автомобилей. Цена контракта - 1 млн 800 тысяч рублей. Согласно документации с сайта госзакупок, победитель конкурса должен организовать в черте города охраняемую стоянку для хранения 500 машин. Заявки 

13 мая 2014, 05:55
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