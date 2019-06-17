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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
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14 июня 2019, 06:15
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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции
В Тольятти прошла первая межрегиональная конференция-форум "Зерно Поволжья - 2019". В ней приняли участие агропроизводители и зернотрейдеры не только Самарской области, но и соседних регионов. На мероприятие зарегистрировались около 200 человек. Среди основных вопросов, которые обсудили: увеличение объемов экспорта …
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14 июня 2019, 12:20
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина
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13 июня 2019, 06:55
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В Шанхае построят водородную «мегазаправку»
В Шанхае собираются построить «мегастанцию» для заправки автомобилей водородом. На обслуживание одной машины будет уходить всего три минуты. Таким образом, через станцию будут проходить тысячи клиентов. Соответствующие планы озвучили власти китайского мегаполиса.
Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, …
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6 июня 2019, 12:45
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В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
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6 июня 2019, 09:24
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
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5 июня 2019, 11:18
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой
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30 мая 2019, 03:01
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В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской
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18 апреля 2019, 12:53
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Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин
В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. …
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16 октября 2017, 05:04
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В Тольятти напоили сторожа и угнали со стоянки багги
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22 апреля 2015, 03:21
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В Самаре планируют организовать стоянку для брошенных автомобилей
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13 мая 2014, 05:55
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