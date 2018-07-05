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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель 

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Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

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«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33
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В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

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Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

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