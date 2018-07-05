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Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
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2 июля 2018, 12:47
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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
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27 июня 2018, 03:48
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В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности
В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой …
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27 июня 2018, 03:14
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В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в …
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26 июня 2018, 09:00
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Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области
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4 апреля 2018, 11:58
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель …
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19 марта 2018, 06:07
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Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений
Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.
«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные …
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19 марта 2018, 12:27
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На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина
Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир …
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18 марта 2018, 11:33
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Выборы президента России завершились в Самарской области
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18 марта 2018, 08:25
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Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум
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14 февраля 2018, 01:22