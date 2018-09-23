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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на «встречку» и протаранила «Ниву»

Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на «встречку» и протаранила «Ниву»

39-летнюю пассажирку и другого водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. 
23 сентября 2018, 05:42
В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста

В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста

Сегодня, 23 сентября, днем на улице Ново-Садовой, в районе пересечения с Лукачева, под трамвай 22-го маршрута, следовавшего из центра, попал велосипедист.

По версии сотрудников полиции, получившего травмы велосипедиста доставили в больницу. Данных о его личности и состоянии пока нет. 
23 сентября 2018, 05:22
В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб

В Самаре автобус с пассажирами снес электрически столб

Сегодня, 22 сентября, в Самаре на улице Аминева произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Подслушано | Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее 
22 сентября 2018, 03:44
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела 

21 сентября 2018, 12:09
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