В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария случилась вчера, 22 сентября, около 6 часов вечере на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза.
По данным полиции, 27-летняя женщина переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Здесь ее сбил 21-летний водитель на KIA Spectra. В момент аварии, как показал экспертиза, он был трезв.
По словам очевидцев, автомобилист доставал потерпевшую из-под автомобиля. Врачи оказали девушке первую помощь и отправили ее в больницу.
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По словам, очевидцев, впереди едущая машина поворачивала без поворотников, автобус пытался объехать ее …
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