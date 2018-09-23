В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста Сегодня, 23 сентября, днем на улице Ново-Садовой, в районе пересечения с Лукачева, под трамвай 22-го маршрута, следовавшего из центра, попал велосипедист.



По версии сотрудников полиции, получившего травмы велосипедиста доставили в больницу. Данных о его личности и состоянии пока нет. …