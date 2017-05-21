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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили 

19 мая 2017, 06:34
Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.
 
37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не 

18 мая 2017, 07:02
Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Сегодня об этом сообщает следственный комитет региона. Речь идет о ЧП, которое произошло в Самаре в июле прошлого года в квартире дома на улице Советской. Тогда силовики нашли тела четырех человек – супружескую пару, их двухлетней дочери и пятилетнего сына. 

17 мая 2017, 06:30
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, 

15 мая 2017, 04:30
В Самаре мужчина убил собутыльника

В Самаре мужчина убил собутыльника

Сегодня, 15 января, ночью в полицию Самары поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Димитрова обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские 

15 января 2017, 02:49
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит

Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит

Вчера, 18 ноября, вечером в полицию Самары поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Жалнина находится раненный человек. По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа, передает ГУ МВД Самарской области.
 
 
Оперативники на месте обнаружили страшную картину 

19 ноября 2016, 05:08
Тольяттинца задушили занавесками в Пензе

Тольяттинца задушили занавесками в Пензе

В Пензе вынесен приговор местному 39-летнему жителю. Как сообщает Пензенский областной следственный комитет, судьи признали его виновным в совершении убийства и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
 
Как установили следователи, в 

15 октября 2016, 05:50
В Самарской области при пожаре погибли мать и ее 10-летний сын

В Самарской области при пожаре погибли мать и ее 10-летний сын

ЧП случилось сегодня, 31 декабря, около 3-х часов ночи. В квартире 2-го этажа пятиэтажного жилого дома в посёлке Береза Красноглинского района Самары произошло возгорание.

Загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. На тушение пламени выезжали 48 
31 декабря 2015, 06:47
Владимир Путин проконтролирует ремонт учреждений культуры Самарской области

Владимир Путин проконтролирует ремонт учреждений культуры Самарской области

27 марта в губернию прибыл советник президента Владимир Толстой, который вместе с представителями областного правительства и городской администрации осмотрел проблемные объекты.
28 марта 2013, 12:32
Кинотеатр и ДК в Самарской области отремонтируют за 140 млн рублей

Кинотеатр и ДК в Самарской области отремонтируют за 140 млн рублей

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой Самары Дмитрием Азаровым. Мэр рассказал губернатору о вопросах, требующих поддержки областного правительства. Принято решение  оказать городу финансовую помощь в реализации ряда социально значимых проектов. В частности, 68 млн руб. направят 

5 февраля 2013, 10:58
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