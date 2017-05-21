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Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд
Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили …
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19 мая 2017, 06:34
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Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед
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18 мая 2017, 07:02
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Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей
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17 мая 2017, 06:30
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Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат
Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, …
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15 мая 2017, 04:30
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В Самаре мужчина убил собутыльника
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15 января 2017, 02:49
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
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17 декабря 2016, 10:03
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Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит
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19 ноября 2016, 05:08
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Тольяттинца задушили занавесками в Пензе
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15 октября 2016, 05:50
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В Самарской области при пожаре погибли мать и ее 10-летний сын
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31 декабря 2015, 06:47
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Владимир Путин проконтролирует ремонт учреждений культуры Самарской области
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28 марта 2013, 12:32
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Кинотеатр и ДК в Самарской области отремонтируют за 140 млн рублей
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой Самары Дмитрием Азаровым. Мэр рассказал губернатору о вопросах, требующих поддержки областного правительства. Принято решение оказать городу финансовую помощь в реализации ряда социально значимых проектов. В частности, 68 млн руб. направят …
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5 февраля 2013, 10:58