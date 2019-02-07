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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской

В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его 
6 февраля 2019, 03:02
В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

Накануне, 5 февраля, на трассе «Самара - Бугуруслан» под колеса легковушки попала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером, в 20:40. 29-летний водитель «Лада Калина» в снегопад ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. На 26 километре трассы он сбил девушку, которая 
6 февраля 2019, 02:25
В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но 
6 февраля 2019, 10:41
Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Во вторник, 5 февраля, в суде Самарского района продлили домашний арест на два месяца бывшему руководителю Госжилинспекции Андрею Абриталину. Теперь — до 8 апреля. Напомним, что чиновник находится под арестом уже пятый месяц. Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве. По версии 
6 февраля 2019, 09:31
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
Фонд поддержки авиапассажиров собираются сформировать за счет страховщиков

Фонд поддержки авиапассажиров собираются сформировать за счет страховщиков

Минтранс заявил об одном из вероятных источников финансирования фонда поддержки пассажиров авиаперевозчиков, испытывающих финансовые трудности. Речь ведется о выплатах по обязательному страхованию гражданской ответственности авиакомпании.
В обнародованном на портале ведомства сообщении отмечается, что привлечение средств фонда считается только одним из 

5 декабря 2017, 09:22
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
В Самаре владелец Audi обманул страховщика на 800 тысяч рублей

В Самаре владелец Audi обманул страховщика на 800 тысяч рублей

5 июня 2013 года мужчина сообщил в страховое общество «Сургутнефтегаз», что с принадлежащего ему автомобиля Audi 6 якобы были украдены детали. 
11 ноября 2014, 09:51
11 страховщиков планируют продавать ОСАГО в Крыму

11 страховщиков планируют продавать ОСАГО в Крыму

Из 87 страховщиков ОСАГО в стране к концу апреля готовность работать в Крыму выразили пока лишь 11 компаний, точно не планируют там осуществлять операции еще 66 компаний, пока не определились - еще 10, свидетельствуют данные из презентации Российского союза автостраховщиков 

8 мая 2014, 10:51
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