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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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В Самаре трамвай сошел с рельсов на Чернореченской
В среду днем, 6 февраля, напротив дома № 69 по улице Чернореченской сошел с рельсов трамвай. Он следовал по маршруту № 3 «Хлебная площадь - Юнгородок». Как рассказали в соцсетях очевидцы, с путей сошли задние колеса вагона и его …
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6 февраля 2019, 03:02
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В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»
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6 февраля 2019, 02:25
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В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали
Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но …
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6 февраля 2019, 10:41
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Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца
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6 февраля 2019, 09:31
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32 автопроизводителя подняли цены
Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера …
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6 февраля 2019, 09:01
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет
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7 сентября 2018, 02:38
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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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Фонд поддержки авиапассажиров собираются сформировать за счет страховщиков
Минтранс заявил об одном из вероятных источников финансирования фонда поддержки пассажиров авиаперевозчиков, испытывающих финансовые трудности. Речь ведется о выплатах по обязательному страхованию гражданской ответственности авиакомпании.
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5 декабря 2017, 09:22
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Где чаще угоняют автомобили?
Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
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21 апреля 2017, 12:17
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В Самаре владелец Audi обманул страховщика на 800 тысяч рублей
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11 ноября 2014, 09:51
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11 страховщиков планируют продавать ОСАГО в Крыму
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8 мая 2014, 10:51
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