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За зимнее содержание семи дорожных объектов Самары заплатят 630 млн рублей
В Самаре потратят 630 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Речь идет о семи объектах: Московское шоссе, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Кировский мост. Согласно техзаданию, подрядчику …
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29 декабря 2017, 02:42
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В Самаре из-за аварии перекроют часть Ново-Садовой у Постникова оврага
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27 декабря 2017, 01:46
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В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города
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27 декабря 2017, 11:07
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Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей
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25 декабря 2017, 08:08
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В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года
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25 декабря 2017, 01:50
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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В Самаре изменилась схема движения транспорта в аэропорту Курумоч
Изменилась схема движения транспорта в самарском аэропорту, сообщила пресс-служба «Курумоча». С субботы, 23 декабря, въезд автомобилей на привокзальную площадь и парковки стал возможен исключительно с Аэропортовского шоссе. Движение автобусов и маршруток организуется в прежнем порядке.
«С 14:00 23 декабря …
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25 декабря 2017, 11:12
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В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра
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22 декабря 2017, 04:03
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24