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Материалы по теме:

За зимнее содержание семи дорожных объектов Самары заплатят 630 млн рублей

За зимнее содержание семи дорожных объектов Самары заплатят 630 млн рублей

В Самаре потратят 630 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Речь идет о семи объектах: Московское шоссе, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Кировский мост. Согласно техзаданию, подрядчику 

29 декабря 2017, 02:42
В Самаре из-за аварии перекроют часть Ново-Садовой у Постникова оврага

В Самаре из-за аварии перекроют часть Ново-Садовой у Постникова оврага

В среду, 27 декабря, появилась информация, что вечером будет ограничено движение транспорта по двум главным магистралям Самары – улице Ново-Садовой и Московскому шоссе.

Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага 27 декабря в 21 час. Причина - авария на водоводе.
27 декабря 2017, 01:46
В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города

В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города

В Самаре частично перекрыли движение транспорта по улице Демократической. Это связано с работами по монтажу балок пролетного строения нового путепровода, который возводят на пересечении с улицей Ташкентской. Перекрыт участок дороги на выезд из города. Работы начались во вторник, 26 декабря, 

27 декабря 2017, 11:07
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники 

25 декабря 2017, 08:08
В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре выезд на улицу  Луначарского с Московского шоссе до конца года не откроют. Ввести в эксплуатацию участок до Автобусного проезда планируют только в первом квартале следующего, 2018 года, сообщили в городском департаменте градостроительства.

«Планируем ввод до конца первого 
25 декабря 2017, 01:50
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
В Самаре изменилась схема движения транспорта в аэропорту Курумоч

В Самаре изменилась схема движения транспорта в аэропорту Курумоч

Изменилась схема движения транспорта в самарском аэропорту, сообщила пресс-служба «Курумоча». С субботы, 23 декабря, въезд автомобилей на привокзальную площадь и парковки стал возможен исключительно с Аэропортовского шоссе. Движение автобусов и маршруток организуется в прежнем порядке.

«С 14:00 23 декабря 
25 декабря 2017, 11:12
В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
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