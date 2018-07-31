«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась … В воскресенье, 29 июля, в селе Калиновый ключ в Сергиевском районе области произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не сумел справиться с управлением, и его машина скатилась в кювет и врезалась в дерево, а затем загорелась. От страшных