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Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал
Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом …
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31 июля 2018, 09:26
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В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде
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30 июля 2018, 02:14
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«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась
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29 июля 2018, 11:22
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Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке
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29 июля 2018, 01:22
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Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС
Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …
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24 июля 2018, 09:32
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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
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20 июля 2018, 10:55
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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
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16 июля 2018, 11:12