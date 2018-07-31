4
45
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом 
31 июля 2018, 09:26
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

В воскресенье, 29 июля, в селе Калиновый ключ в Сергиевском районе области произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не сумел справиться с управлением, и его машина скатилась в кювет и врезалась в дерево, а затем загорелась. От страшных 
29 июля 2018, 11:22
Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке

Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке

В Камышлинском районе водитель "Шевроле" на полном ходу врезался в группу пешеходов, среди которых были дети. В общей сложности пострадали 6 человек — двое взрослых и четверо малолетних детей. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции задержали водителя - 25-летнего мужчину. 
29 июля 2018, 01:22
Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС

Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС

Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По 
24 июля 2018, 09:32
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

В четверг вечером, 19 июля, произошла крупная авария на 9 Просеке в областной столице. По предварительной информации, водитель "Тойота Прадо" при повороте на пропустил "Инфинити", который ехал на большой скорости. Машины столкнулись, а затем в ДТП "вписались" еще две легковушки. 
20 июля 2018, 10:55
«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

В понедельник утром, 16 июля, на перекрестке улиц Мира и Карбышева в Тольятти произошла серьезная дорожная авария. Около торгового центра «Апельсин» столкнулись Nissan Juke и «Нива», вазовский внедорожник опрокинулся на крышу на проезжей части. После ДТП было затруднено движение транспорта. 
16 июля 2018, 11:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх