Цены на квартиры в самарских новостройках могут вырасти. И это при том, что в последние месяцы квадратные метры только дешевели. По мнению экспертов, на это могут повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, объемы выдачи ипотеки в России выросли до рекордных показателей 2014 года. Таковы подсчеты АИЖК. Основной драйвер роста – снижение ставок, достигших минимального уровня за всю постсоветскую историю. Ряд банков уменьшили их до 8% годовых. С другой стороны, девелоперы не могут удовлетворить растущий спрос. Ужесточение законодательства и проблемы с оформлением документации на местном уровне привели к серьезным проблемам на региональном строительном рынке.
Более 450 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Самарской области с начала 2017 года. Напомним, план по вводу на этот год в четыре раза больше и составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Тем не менее, строители уверяют, что к концу года войдут в график. Тем более что сейчас объемы ввода с мая по сентябрь на 87,5 тысячи метров выше, чем за тот же период прошлого года. Как уверяют в самарском областном фонде жилья и ипотеки, это лучший показатель в ПФО. По оценкам экспертов, сейчас строительство стимулируют рекордные объемы выдачи ипотеки. Это следствие конкурентной борьбы банков и снижения ключевой ставки мегарегулятором.
Карина Логачева, директор ипотечного банка «Дельта-Кредит» в Самаре:
- Самарский рынок обновляет свои рекорды, и, если говорить о выдачах первого полугодия 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, действительно, выдача выше на 7%. Ставки процентные падают, и на рынке появились те клиенты, кто не имел возможности взять ипотечный кредит. До конца года ставки будут еще снижаться, и я предполагаю, что средневзвешенная процентная ставка может быть ниже 10%.
Однако застройщики уверяют, что все далеко не так радужно. Новые стройплощадки практически не осваиваются. На девелоперов давит новое требование, по которому на одну квартиру должно приходиться одно парковочное место. Раньше коэффициент был меньше - 0,7.
Наталья Медведева, генеральный директор УК «СК «Стройиндустрия»:
- Мы, например, приобрели земельный участок, а по новым требованиям количество паркинг-мест выросло, а участки достаточно маленькие и дорогие. Соответственно получается, требования к застройщикам ужесточаются, и, соответственно, очень сложно получить разрешение на строительство. И такая ситуация у многих застройщиков: помимо того что нужно купить земельный участок, вложить средства в строительство, по новым требованиям застройщик должен организовать компенсационный фонд... и прочие затраты, которые возросли.
Добавляет сложностей и новый закон о компенсационный фонде, который должен защищать права дольщиков в случае форс-мажора. Отчисления туда зависят от площади застройки. Например, для того чтобы возвести 16-этажку, компании нужно единомоментно перечислить в фонд 40 миллионов рублей. При этом средства остаются фактически заморожены на все время работ. В целом же дополнительные затраты из-за требований возрастают примерно на 10%. По мнению аналитиков, все эти факторы могут развернуть вектор изменения стоимости самарской недвижимости. В последние месяцы она снижалась. Теперь же, помимо возросших затрат, на цены начнет влиять и увеличивающийся из-за доступности ипотеки спрос. И еще одна, характерная исключительно для Самары история: до сих пор окончательно не решен вопрос с распределением полномочий по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоэтажных домов. Так что документы на новые объекты подписывать просто некому.