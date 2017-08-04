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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Подорожание цен на медикаменты в России превысило темпы инфляции

Подорожание цен на медикаменты в России превысило темпы инфляции

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно, и повышение цен для дешевых и 

4 августа 2017, 01:00
Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Как пишет “Лента.ру” со ссылкой на доклад ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», реальный заработок российских граждан упал на 19,2 процента за период с октября 2014 года по май 2017 года.

Также и реальный размер пенсий 

2 августа 2017, 03:56
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

1 августа 2017, 12:08
Самарская область вылетела из жилищного топа

Самарская область вылетела из жилищного топа

По итогам первого полугодия Самарская область заняла 12-е место среди регионов России по объему ввода жилья в эксплуатацию. По данным портала Единого реестра застройщиков, в лидерах отрасли находятся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и 

31 июля 2017, 11:50
В России может подорожать кофе на 20%

В России может подорожать кофе на 20%

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в связи с подорожанием продукта у иностранных поставщиков на 21,7% в России цены на кофе могут вырасти к новому году на двадцать процентов и более, пишет газета “Известия”. Частично такой резкий рост стоимости 

28 июля 2017, 03:28
Почему самарцы оказались вне удобств?

Почему самарцы оказались вне удобств?

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые 

26 июля 2017, 07:17
Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке

Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке

Совет Федерации одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает ТАСС.

Документ упраздняет дачные товарищества, регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Также он разрешает прописываться в жилом доме, 

26 июля 2017, 12:55
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

Международный валютный фонд, согласно своему прогнозу на 2017 и 2018 годы, снизил ожидаемую цену на нефть на 3 доллара. Именно так сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

По ожиданиям МВФ, стоимость мировых цен на нефть в 2017 году будет держаться 

24 июля 2017, 10:57
Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год граждане России сократили расходы на ипотеку. По последним данным, в первом квартале 2017-го отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков по сравнению с таким же периодом 2016-го уменьшилось на 4 п.п. и оказалось на уровне 45% зарплаты. 

12 июля 2017, 12:21
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса

В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса

В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса
Правда, пока только в Москве. В Самарской области такие случаи еще не фиксировались, но сама сумма платежа за последний год уже снизилась с 20 до 5 % от общей стоимости 

7 июня 2017, 10:08
Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

По причине того, что в финансово-кредитной сфере в настоящее время наблюдается усиление конкуренции, на рынок возвращается ипотека без первоначального взноса. Об этом со ссылкой на застройщиков информируют "Известия".
Кредиты такого рода были довольно популярны до 2014 года. С наступлением острой 

6 июня 2017, 02:05
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