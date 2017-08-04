Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно, и повышение цен для дешевых и …