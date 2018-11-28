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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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В блогах: посещение врачей с каждым годом становится все приятнее

В блогах: посещение врачей с каждым годом становится все приятнее

"Посещение врачей болящими людьми с каждым годом становится все приятнее, - иронизирует в "ФБ" самарчанка Ольга Афанасьева. - Вот, скажем, бахилы. Раньше что: готовь пять рублей, стой в кассу. Теперь не так: улыбчивая гардеробщица выдаст их тебе на стойке. 
28 ноября 2018, 08:34
В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Прием будущих первоклассников в школы региона начнется в декабре. Заявления от родителей будут принимать с18 декабря, но только в 17 самарских лицеях, гимназиях и специализированных школах. В остальных школах  губернской столицы набор детей, которые впервые сядут за парты с 1 
27 ноября 2018, 02:49
В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В понедельник, 26 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:15 47-летний водитель ехал на автомобиле Geely по улице Ларина. В районе дома №98А он сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок гулял 
27 ноября 2018, 11:59
В самарских школах прошли уроки безопасности

В самарских школах прошли уроки безопасности

По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах 
23 ноября 2018, 11:54
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