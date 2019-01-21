В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно техзаданию, услуги печати должны оказываться в течение 12 месяцев. Ежемесячно - почти по 500 тысяч квитанций. Окончательное количество будет определяться на основании заявки заказчика. После этого платежки доставят горожанам.
Напомним, с января в регионе введена новая система обращения с мусором. Жители будут получать отдельные квитанции на вывоз мусора, а соответствующая строчка из привычной платежки исчезнет. Ежемесячная плата за ТКО будет рассчитываться из норматива 4 рубля 54 копейки за 1 квадратный метр площади квартиры. Например, за 60-метровую двушку придется платить 272 рубля. В районах платежки за мусор начислят по ставке - 97 рублей с человека. Ответственность за работу с ТБО возложена на регоператора "ЭкоСтройРесурс". Она стал победителем конкурса, организованного властями области. Компания получила 9-летний контракт. Общая сумма - почти 55 млрд рублей, то есть по 6 млрд в год. Согласно техзаданию, «ЭСР» предстоит построить около 20 объектов размещения ТКО. Конечным бенефициаром фирмы считается Константин Ряднов.
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