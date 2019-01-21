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«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В понедельник вечером из молла «Мега» в областной столице пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала в здании в 18:15. На место событий по повышенному рангу сложности сразу же выехали пожарные, из помещений ТЦ вывели 530 человек. После того, 
21 января 2019, 09:33
Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

В Самарской области снова непогода и метели: с вечера понедельника, 21 января, до второй половины вторника на территории региона обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег и слабую метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, на дорогах местами 
21 января 2019, 05:56
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В воскресенье, 20 января, в Промышленном районе Самары столкнулись два автомобиля такси. В половине восьмого утра 54-летний водитель ехал на иномарке KIA Rio по улице Вольской в сторону Ново-Вокзальной. Напротив дома №94 по Вольской автомобилист при включении разрешающего сигнала светофора 
21 января 2019, 04:22
Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. 
17 января 2019, 07:14
Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос 
17 января 2019, 10:22
Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца

Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца

В среду, 16 января, рабочая комиссия правительства региона побывала на ООО «Тольяттинский кирпич». У предприятия возникли долги по зарплате перед сотрудниками. Выяснилось, что более двух месяцев работники получали свои деньги не в полном объеме, а периодически — по 3-5 тысяч 
16 января 2019, 07:34
Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.

Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных 

16 января 2019, 04:22
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».

«Плата будет рассчитываться, исходя из количества 
14 ноября 2018, 08:05
В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

В блогах: двор самарского фотографа Олега Давыдова завалили мусором

Известный самарский фотограф Олег Давыдов пожаловался в "Фейсбуке" на произвол, который творят городские чиновники в самом центре Самары. "Сегодня служащий из администрации, не представляясь и не показывая никаких документов, с бригадой грузчиков и автопогрузчиком убрали строительный мусор с улицы 
30 октября 2018, 09:12
Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»

Мусором в Самарской области займется «Экостройресурс»

В Самарской области выбрали регионального оператора, который с 1 января следующего года будет отвечать за сбор, перевозку, обработку, утилизацию и обезвреживание твердых бытовых отходов. По результатам конкурса, проведенного областным Минэнерго, им стала самарская фирма «Экостройресурс». С ней будет заключен договор 
26 октября 2018, 10:02
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