8
58
56
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
20 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарских полицейских лишили куска земли

Самарских полицейских лишили куска земли

Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная". 

Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной 

1 августа 2017, 09:59
В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

Служитель самарской церкви стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии силовиков, 57-летний мужчина похитил четыре автомобиля и сдал их на металлолом.

К полицейским обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что машины были ему доверены на хранение. Он договорился со знакомым 

28 июля 2017, 09:09
Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.

«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
28 июля 2017, 03:19
Сызранец протрезвел после застолья и превратился в

Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"

Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.

Полицейские приступили к поискам. Выяснилось, что машину никто не угонял. Накануне 

28 июля 2017, 02:27
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти

СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти

Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в 
20 сентября 2016, 10:32
Появилось видео с места нападения на полицейского в Тольятти

Появилось видео с места нападения на полицейского в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало видео с места нападения на полицейского в Тольятти. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 18 сентября на улице Фрунзе.

Сотрудник полиции рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина и сначала 
19 сентября 2016, 05:11
В Самаре неуравновешенный водитель разбил лобовое стекло машине ГИБДД, есть видео

В Самаре неуравновешенный водитель разбил лобовое стекло машине ГИБДД, есть видео

В ходе патрулирования на одной из улиц Самары экипаж ДПС заметил движущийся автомобиль ВАЗ-2115, на котором не были установлены госномера.
 
Полицейские попытались остановить водителя, однако тот не послушался и поехал дальше, создавая аварийные ситуации на дороге. После непродолжительной погони 
12 декабря 2015, 04:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна