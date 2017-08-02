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Самарских полицейских лишили куска земли
Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная".
Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной …
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1 августа 2017, 09:59
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В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин
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28 июля 2017, 09:09
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Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице
Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.
«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. …
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28 июля 2017, 03:19
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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"
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28 июля 2017, 02:27
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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
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18 апреля 2017, 11:36
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СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти
Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в …
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20 сентября 2016, 10:32
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Появилось видео с места нападения на полицейского в Тольятти
ГУ МВД России по Самарской области опубликовало видео с места нападения на полицейского в Тольятти. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 18 сентября на улице Фрунзе.
Сотрудник полиции рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина и сначала …
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19 сентября 2016, 05:11
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В Самаре неуравновешенный водитель разбил лобовое стекло машине ГИБДД, есть видео
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12 декабря 2015, 04:35