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Материалы по теме:

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. 
20 ноября 2018, 11:19
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя

В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города. Его подозревают в двух преступлениях по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, осенью этого года 
20 ноября 2018, 09:18
Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина

Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина

Басманный суд Москвы арестовал до середины января экс-президента "Глобэкс-банка", известного банкира из Тольятти Виталия Вавилина. Ему инкриминируется совершение растраты в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

С заявлением о преступлении в следственные 
19 ноября 2018, 09:22
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
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