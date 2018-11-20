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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
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20 ноября 2018, 11:19
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Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
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20 ноября 2018, 10:51
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В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города. Его подозревают в двух преступлениях по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, осенью этого года …
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20 ноября 2018, 09:18
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Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина
Басманный суд Москвы арестовал до середины января экс-президента "Глобэкс-банка", известного банкира из Тольятти Виталия Вавилина. Ему инкриминируется совершение растраты в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
С заявлением о преступлении в следственные …
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19 ноября 2018, 09:22
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков
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15 ноября 2018, 09:11