В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя … В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города. Его подозревают в двух преступлениях по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, осенью этого года