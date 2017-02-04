В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного Во вторник, 10 января, в Тольятти произошел пожар в доме на улице Дзержинского. По словам очевидцев, возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Мужчина, который находился внутри, не смог зацепиться за пожарную лестницу и якобы упал прямо на пожарного. Свидетели …