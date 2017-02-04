Вчера, 3 февраля, около 4 часов дня, по предварительным данным, с одного из этажей строящегося здания на Ново-Садовой в Самаре упал 57-летний мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
Пострадавший получил множественные травмы, для него была вызвана "скорая помощь". Оперативно прибывшие медики обнаружили пострадавшего в состоянии шока, оказали ему необходимую первую помощь и, делая все возможное, чтобы спасти ему жизнь, увезли его в медучреждение.
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В Курске разбился канатоходец-экстремал
В Курске разбился канатоходец-экстремал, который попытался по проводам перейти с крыши одной девятиэтажки на другую. Об этой трагедии рассказывают отечественные агентства со ссылкой на региональное управление СК РФ.
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24 января 2017, 03:19
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В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже
В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.
Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось …
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13 января 2017, 11:10
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В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного
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11 января 2017, 06:34
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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки
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9 января 2017, 09:26
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На Ново-Садовой двое пьяных пацанов избили мужчину и угнали у него «Ниву»
Сотрудниками самарской полиции возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Его фигурантами стали двое молодых парней 22 и 25 лет, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, в сентябре на улице Ново-Садовой подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили 54-летнего …
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4 ноября 2016, 10:42
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Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре
Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.
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21 августа 2016, 07:41
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Сегодня ночью в Самаре начнется ремонт ул. Ново-Садовой
В ночь на пятницу, 17 июля, на ул. Ново-Садовой стартует капитальный ремонт дороги. Работы начнутся с фрезерования асфальтового покрытия.
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16 июля 2015, 04:40
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"СамараТрансСтрой" отремонтирует часть улицы Ново-Садовой за 910 млн рублей
Областной минтранс подвел итоги аукциона по ремонту улицы Ново-Садовой на участке от улицы Полевой до проспекта Кирова. Победителем конкурса стала компания "СамараТрансСтрой", которой предстоит освоить свыше 910 миллионов рублей.
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26 июня 2015, 06:18