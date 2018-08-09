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За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по …
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9 августа 2018, 04:20
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На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области
Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.
Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. …
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9 августа 2018, 03:52
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ФСБ задержала двоих членов ОПГ, которые продавали «левые» сигареты в Сызрани
На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 …
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9 августа 2018, 02:42
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Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов
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9 августа 2018, 02:42
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Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
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2 августа 2018, 04:27
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Капитальная дыра: Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта
Генпрокуратура впервые осуществила проверку в сегменте капремонта жилых домов. О ее результатах "Известия" проинформировал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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3 октября 2017, 12:18
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Фонд капремонта остался без кредита
Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по …
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5 июля 2017, 04:10
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Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена
Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе.
Новая региональная программа, …
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20 июня 2017, 06:21
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Самарским детям расскажут о войне
Завтра в Самарской областной детской библиотеке пройдет Восьмая Международная акция «Читаем детям о войне». Лучшие литературные произведения, посвященные Великой Отечественной, будут зачитываться непрерывно в течение 24 часов.
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3 мая 2017, 02:02
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Администрация Самары потратит на ремонт библиотек 40 миллионов рублей
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9 сентября 2015, 05:38
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В блогах: самарцы и поляки проведут совместную «Библионочь»
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8 апреля 2015, 09:52
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Новости блогов: самарское ГУ МВД возрождает библиотеку
Блогер alexeagle007 сообщил, что областной главк полиции призвал граждан региона принять участие в благотворительной акции «Возродим библиотеку». Имеется в виду конкретное учреждение, над которым сотрудники самарских органов внутренних дел осуществляют шефство. Библиотека расположена в Веденском районе Чеченской Республики, и ей …
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10 марта 2015, 08:59