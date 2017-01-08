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В самарских школах ввели экстренный карантин
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29 декабря 2016, 03:45
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В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах
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22 декабря 2016, 12:42
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В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники
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19 декабря 2016, 02:03
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Роботы выступят на школьном турнире в Новокуйбышевске
В среду, 30 ноября, в Новокуйбышевске пройдет турнир по робототехнике среди школьных команд Поволжского образовательного округа. Соревнования проводятся в пяти номинациях: «Сумо», «Шорт-трек», «Чертежник», «Следование по линии», «Кегельринг-МАКРО». В состязаниях примут участие ребята от 7 до 15 лет.
Роботы собраны из …
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28 ноября 2016, 01:14
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В блогах: в Самаре появились бородатые школьники
Блогер Ольга Потапова интересуется у ЖЖ-сообщества, можно ли ученику носить в школе бороду? "В одной самарской общеобразовательной школе несколько учеников 10-го класса поросли бородой. Так вот, она будоражит педагогический состав учреждения во главе с директором. Лично мне самой бороды …
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23 ноября 2016, 05:44
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В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики
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15 ноября 2016, 05:42
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В блогах: в каникулы самарские преподаватели повышают квалификацию
Блогер Наталья Жалнина рассказала, что в Самаре стартовала третья сессия курсов повышения квалификации для преподавателей казачьих кадетских классов. С напутственным словом к слушателям обратился Митрополит Самарский и Сызранский. Он обрисовал перспективы развития кадетского воспитания и дальнейшей работы в военно-патриотическом …
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1 ноября 2016, 05:44
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Самарским школьникам продлили каникулы
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1 ноября 2016, 04:58
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Банки России ввели «кредитные каникулы»
У заемщиков российских банков появилась возможность отсрочить ежемесячный платеж по кредиту. На днях ряд финансовых организаций стали рассылать предложения воспользоваться «кредитными каникулами»: за 2 тысячи рублей клиенты могут отложить внесение взноса по ссуде.
Банкиры предполагают, что это позволит людям решить свои …
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5 октября 2016, 02:53
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В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу
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31 мая 2016, 04:46
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В Самарской области число заболевших ОРВИ выросло почти на 40% за неделю
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9 февраля 2016, 03:27
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В Самаре открылась интернет-приемная для родителей школьников
Полтора миллиарда рублей ежегодно тратится из бюджета Самары на дошкольное образование. Но для того чтобы обеспечить детям дополнительный комфорт, родители продолжают доплачивать из собственного кармана. За последние 9 месяцев самарцы добровольно перечислили на различные нужды детских садов около 80 миллионов …
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25 октября 2013, 12:11
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Самарские школы № 35 и № 81 в этом году не откроются
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20 августа 2013, 11:33
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За лето в Самаре отремонтируют 108 школ
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20 августа 2013, 11:17
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С 10 марта в самарских школах стартует приемная кампания
Руководитель департамента образования Самары Надежда Колесникова сообщила, что с 10 марта в самарских школах стартует приемная кампания. Родители будущих первоклашек могут подать заявление в общеобразовательное учреждение по месту жительства. Прием детей из других районов начнется 1 августа. Правда, при условии, …
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6 марта 2013, 03:10