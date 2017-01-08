У заемщиков российских банков появилась возможность отсрочить ежемесячный платеж по кредиту. На днях ряд финансовых организаций стали рассылать предложения воспользоваться «кредитными каникулами»: за 2 тысячи рублей клиенты могут отложить внесение взноса по ссуде.

Банкиры предполагают, что это позволит людям решить свои …