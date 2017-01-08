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Материалы по теме:

В самарских школах ввели экстренный карантин

В самарских школах ввели экстренный карантин

В школах Самарской области введен экстренный карантин. Учеников досрочно отправили на каникулы. В четверг, 29 декабря, они провели за партами укороченный день, а завтра в классы уже не придут. Ранее планировалось, что каникулы начнутся 31 декабря, но эпидемическая ситуация в 

29 декабря 2016, 03:45
В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

Карантин в 6-ти самарских школах. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, отменены занятия в 12 классах. Временно не принимают детей и в двух группах дошкольных учреждений. Об этом сообщает Роспотребнадзор Самарской области.
В целом, заболеваемость сезонными недугами в регионе, по 

22 декабря 2016, 12:42
В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

Туристический поезд с пензенскими школьниками прибыл в Самару впервые. 4,5 часа в пути пролетели незаметно. Почти все время ученикам читали лекции об истории самарского края.
 
Екатерина Васюткина, ученица 6а класса гимназии №44 г. Пензы: "Я слышала уже о Самаре, 

19 декабря 2016, 02:03
Роботы выступят на школьном турнире в Новокуйбышевске

Роботы выступят на школьном турнире в Новокуйбышевске

В среду, 30 ноября, в Новокуйбышевске пройдет турнир по робототехнике среди школьных команд Поволжского образовательного округа. Соревнования проводятся в пяти номинациях: «Сумо», «Шорт-трек», «Чертежник», «Следование по линии», «Кегельринг-МАКРО». В состязаниях примут участие ребята от 7 до 15 лет.

Роботы собраны из 

28 ноября 2016, 01:14
В блогах: в Самаре появились бородатые школьники

В блогах: в Самаре появились бородатые школьники

Блогер Ольга Потапова интересуется у ЖЖ-сообщества, можно ли ученику носить в школе бороду? "В одной самарской общеобразовательной школе несколько учеников 10-го класса поросли бородой. Так вот, она будоражит педагогический состав учреждения во главе с директором. Лично мне самой бороды 
23 ноября 2016, 05:44
В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики

В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики

В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики. Уже в ближайшее время этот вопрос намерен обсудить с Минздравом главный нарколог ведомства Евгений Брюн. Сейчас учеников старше 16 лет проверяют на употребление запрещенных веществ раз в год на добровольной основе и 

15 ноября 2016, 05:42
В блогах: в каникулы самарские преподаватели повышают квалификацию

В блогах: в каникулы самарские преподаватели повышают квалификацию

Блогер Наталья Жалнина рассказала, что в Самаре стартовала третья сессия курсов повышения квалификации для преподавателей казачьих кадетских классов. С напутственным словом к слушателям обратился Митрополит Самарский и Сызранский. Он обрисовал перспективы развития кадетского воспитания и дальнейшей работы в военно-патриотическом 
1 ноября 2016, 05:44
Самарским школьникам продлили каникулы

Самарским школьникам продлили каникулы

В Самаре школьные каникулы продлили до 7 ноября. Как поясняют в мэрии города, это сделано для того, чтобы ученики и педагоги имели возможность посетить на площади Куйбышева праздничные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине военного парада, который состоялся 7 ноября 1941 года 

1 ноября 2016, 04:58
Банки России ввели «кредитные каникулы»

Банки России ввели «кредитные каникулы»

У заемщиков российских банков появилась возможность отсрочить ежемесячный платеж по кредиту. На днях ряд финансовых организаций стали рассылать предложения воспользоваться «кредитными каникулами»: за 2 тысячи рублей клиенты могут отложить внесение взноса по ссуде.

Банкиры предполагают, что это позволит людям решить свои 

5 октября 2016, 02:53
В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено 

31 мая 2016, 04:46
В Самарской области число заболевших ОРВИ выросло почти на 40% за неделю

В Самарской области число заболевших ОРВИ выросло почти на 40% за неделю

За минувшую неделю в Самарской области было зарегистрировано 26 тысяч 300 случаев ОРВИ. В региональной столице заболели 11 тысяч 500 человек, сообщает областное управление Роспотребнадзора. В сравнении с позапрошлой неделей отмечен рост заболеваемости по области сразу на сорок процентов, в 
9 февраля 2016, 03:27
В Самаре открылась интернет-приемная для родителей школьников

В Самаре открылась интернет-приемная для родителей школьников

Полтора миллиарда рублей ежегодно тратится из бюджета Самары на дошкольное образование. Но для того чтобы обеспечить детям дополнительный комфорт, родители продолжают доплачивать из собственного кармана. За последние 9 месяцев самарцы добровольно перечислили на различные нужды детских садов около 80 миллионов 

25 октября 2013, 12:11
Самарские школы № 35 и № 81 в этом году не откроются

Самарские школы № 35 и № 81 в этом году не откроются

Две самарские школы - 35-я и 81-я в этом году так и не откроются. На то, чтобы привести здания в порядок, средств пока не хватает. Их воспитанники 1 сентября снова пойдут в близлежащие учебные заведения.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 1 сентября 

20 августа 2013, 11:33
За лето в Самаре отремонтируют 108 школ

За лето в Самаре отремонтируют 108 школ

Школа № 83 (на фото) готовится встретить учеников. За лето здесь провели капитальный ремонт, обновили фасад, установили пластиковые окна, поставили новый забор и смонтировали новую, современную пожарную лестницу. Всего же за лето 2013 года капитальный ремонт проводился в 108 школах.

Надежда 

20 августа 2013, 11:17
С 10 марта в самарских школах стартует приемная кампания

С 10 марта в самарских школах стартует приемная кампания

Руководитель департамента образования Самары Надежда Колесникова сообщила, что с 10 марта в самарских школах стартует приемная кампания. Родители будущих первоклашек могут подать заявление в общеобразовательное учреждение по месту жительства. Прием детей из других районов начнется 1 августа. Правда, при условии, 

6 марта 2013, 03:10
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