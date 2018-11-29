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Материалы по теме:

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ  организовала канал 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Житель Новокуйбышевска зверски избил знакомую и бросил умирать в подъезде

Житель Новокуйбышевска зверски избил знакомую и бросил умирать в подъезде

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Этого человека обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Во время расследования и суда удалось установить, что 30 июля предприниматель и его знакомая распивали 
29 ноября 2018, 10:01
Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

В Самаре за 10 месяцев этого года пришлось заменить 610 украденных или сломанных крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. По данным «РКС-Самара», эта цифра больше, чем показатель за весь прошлый год. Нередко злоумышленники снимают крышки оптом - например, летом 
28 ноября 2018, 12:53
Налоговикам отказали в удовлетворении иска к самарской правозащитнице

Налоговикам отказали в удовлетворении иска к самарской правозащитнице

Сегодня Самарский районный суд областного центра вынес решение по иску налоговиков к бывшему руководителю правозащитной организации "Голос-Поволжье" Людмиле Кузьминой. Фискальное ведомство требовало заплатить более 3 миллионов рублей в качестве налога на доходы организации. В основе этих претензий - результат внеплановой 
27 ноября 2015, 03:44
В Самаре участились случаи мошенничеств под личиной сотрудников налоговой службы

В Самаре участились случаи мошенничеств под личиной сотрудников налоговой службы

По сообщению Межрайонной инспекции ФНС России №18 по Самарской области, участились случаи, когда мошеннические действия совершаются от имени руководства территориальных органов.
Преступники, представляясь налоговиками, пытаются ввести в заблуждение и получить обманным путем персональную информацию о налогоплательщиках.
При возникновении подобных ситуаций 
17 марта 2015, 09:51
Новости самарских блогов: в налоговую инспекцию невозможно дозвониться

Новости самарских блогов: в налоговую инспекцию невозможно дозвониться

Житель Новокуйбышевска Евгений Курдов рассказал в "Фейсбуке", как он попытался дозвониться до местной налоговой инспекции. "Мне накануне пришло от налоговиков волшебное письмо - ошибочное требование об уплате транспортного и имущественного налогов. Целый день я сначала звонил по номеру телефона исполнителя, 
19 января 2015, 05:48
Самарские налоговики напомнят о долгах с помощью SMS

Самарские налоговики напомнят о долгах с помощью SMS

Налоговая инспекция напоминает: до 1 ноября самарцы должны заплатить налог на имущество, до 15 ноября - транспортный сбор, а крайний срок по уплате земельного налога - 1 декабря. Для упрощения процедуры сотрудники профильного ведомства запустили пилотную электронную систему. Теперь, чтобы 

9 октября 2013, 02:54
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