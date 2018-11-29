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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»
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29 ноября 2018, 02:46
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Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области
Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 …
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29 ноября 2018, 02:09
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ организовала канал …
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29 ноября 2018, 11:27
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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Житель Новокуйбышевска зверски избил знакомую и бросил умирать в подъезде
Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Этого человека обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Во время расследования и суда удалось установить, что 30 июля предприниматель и его знакомая распивали …
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29 ноября 2018, 10:01
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Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев
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28 ноября 2018, 12:53
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Налоговикам отказали в удовлетворении иска к самарской правозащитнице
Сегодня Самарский районный суд областного центра вынес решение по иску налоговиков к бывшему руководителю правозащитной организации "Голос-Поволжье" Людмиле Кузьминой. Фискальное ведомство требовало заплатить более 3 миллионов рублей в качестве налога на доходы организации. В основе этих претензий - результат внеплановой …
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27 ноября 2015, 03:44
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В Самаре участились случаи мошенничеств под личиной сотрудников налоговой службы
По сообщению Межрайонной инспекции ФНС России №18 по Самарской области, участились случаи, когда мошеннические действия совершаются от имени руководства территориальных органов.
Преступники, представляясь налоговиками, пытаются ввести в заблуждение и получить обманным путем персональную информацию о налогоплательщиках.
При возникновении подобных ситуаций …
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17 марта 2015, 09:51
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Новости самарских блогов: в налоговую инспекцию невозможно дозвониться
Житель Новокуйбышевска Евгений Курдов рассказал в "Фейсбуке", как он попытался дозвониться до местной налоговой инспекции. "Мне накануне пришло от налоговиков волшебное письмо - ошибочное требование об уплате транспортного и имущественного налогов. Целый день я сначала звонил по номеру телефона исполнителя, …
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19 января 2015, 05:48
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Самарские налоговики напомнят о долгах с помощью SMS
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9 октября 2013, 02:54