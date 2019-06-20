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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
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20 июня 2019, 12:37
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В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду
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11 июня 2019, 05:12
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Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня
В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, …
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31 мая 2019, 01:47
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В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер
Специалисты отключат участок теплосети по улице Ново-Вокзальной, где сегодня забил коммунальный гейзер. Как сообщили в ОАО «Предприятие тепловых сетей», повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной рядом с пересечением с Московским шоссе. Сейчас давление воды на участке …
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30 мая 2019, 02:24
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В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
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30 мая 2019, 01:46
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В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний
27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, …
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27 мая 2019, 01:14
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На нескольких улицах Самары отключат горячую воду
На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского …
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25 мая 2019, 08:43
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С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду
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13 мая 2019, 07:45
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В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду
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13 мая 2019, 05:05
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В Самаре на несколько дней отключат горячую воду
Самарцам рекомендуют готовиться к отключениям горячей воды. Уже через несколько дней в городе начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях. Они необходимы для подготовки областного центра к следующему отопительному сезону. С их помощью коммунальщики смогут выявить изношенные участки на магистралях и …
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8 мая 2019, 04:02
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В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды
В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3, временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут …
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13 декабря 2018, 03:04
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В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии
В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.
«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - …
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17 января 2018, 12:50
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Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов
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10 ноября 2016, 04:16
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