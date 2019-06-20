Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов В субботу, 12 ноября, в Самаре в домах, расположенных в границах улиц Стара-Загоры, Ново-Вокзальной и Ново-Садовой переходящей в улицу Демократическую - до Ташкентской, отключат электричество, воду и отопление. Отключение будет произведено с полуночи до 7 часов утра, сообщили в городской …