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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В блогах: осторожно, град!

В блогах: осторожно, град!

В  сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях 
поделились фото, снятыми в Елховском районе, там размер самих градин заметно 
20 июня 2019, 12:37
В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 13 июня, жителям Куйбышевского района лучше запастись водой. С 10:00 на улице Медицинской начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Считается, что новое подключение в дальнейшем повысит надежность водоснабжения на 113 
11 июня 2019, 05:12
Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, 
31 мая 2019, 01:47
В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер

В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер

Специалисты отключат участок теплосети по улице Ново-Вокзальной, где сегодня забил коммунальный гейзер. Как сообщили в ОАО «Предприятие тепловых сетей», повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной рядом с пересечением с Московским шоссе. Сейчас давление воды на участке 
30 мая 2019, 02:24
В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В четверг, 30 мая, в столице 63-го региона забил новый фонтан. По словам очевидцев, гейзер высотой почти с девятый этаж многоквартирного дома появился на улице Ново-Вокзальной, на участке между трамвайными путями и асфальтированной дорогой. Сейчас поток воды прекратился - видимо, 
30 мая 2019, 01:46
В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

В Самаре началась вторая волна гидравлических испытаний

27 мая «Предприятие тепловых сетей» начнет проводить гидравлические испытания тепломагистралей, подключенных к Самарской ТЭЦ. В связи с этим до 10 июня будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах пр. Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, 

27 мая 2019, 01:14
На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского 
25 мая 2019, 08:43
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

13 мая в Самаре и Тольятти начнется отключение горячей воды. В крупнейших городах региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает самарский филиал «Т Плюс». В частности, в Самаре планируется проверка коммуникаций в Советском, Промышленном и Кировском районах. В связи с 

13 мая 2019, 07:45
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

Теплоэнергетики и старшие по домам начали размещать на подъездах списки должников за отопление и горячую воду. Они появятся на более чем 2000 зданий в Самаре и Тольятти  в рамках акции «Внимание, должник!». На начало мая общая сумма долгов физических лиц 
13 мая 2019, 05:05
В Самаре на несколько дней отключат горячую воду

В Самаре на несколько дней отключат горячую воду

Самарцам рекомендуют готовиться к отключениям горячей воды. Уже через несколько дней в городе начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях. Они необходимы для подготовки областного центра к следующему отопительному сезону. С их помощью коммунальщики смогут выявить изношенные участки на магистралях и 

8 мая 2019, 04:02
В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3,  временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут 
13 декабря 2018, 03:04
В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.

«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - 

17 января 2018, 12:50
Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

В субботу, 12 ноября, в Самаре в домах, расположенных в границах улиц Стара-Загоры, Ново-Вокзальной и Ново-Садовой переходящей в улицу Демократическую - до Ташкентской, отключат электричество, воду и отопление. Отключение будет произведено с полуночи до 7 часов утра, сообщили в городской 

10 ноября 2016, 04:16
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